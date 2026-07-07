CFE confirma que subirá el recibo de luz: a quién le llegará más caro y cómo saberlo

El recibo de luz de la CFE puede subir tras ajustes en el servicio eléctrico; usuarios domésticos verán reflejado el cambio en su próximo cobro, después de que concluya la tarifa de verano.

Si en los próximos meses notas que el recibo de la luz llegó más caro, no significa que la CFE haya aplicado un aumento de la nada. En realidad, lo que termina es un apoyo que cada año reciben millones de hogares durante la temporada de más calor.

¿Por qué sube el recibo de luz tras el verano?

Como ya hemos platicado aquí en W Radio, la Comisión Federal de Electricidad aplica la tarifa de verano, un subsidio que ayuda a que el uso del aire acondicionado, los ventiladores y otros aparatos no pegue tan fuerte al bolsillo, pero cuando termina, los límites de consumo preferencial regresan a la normalidad y, por eso, el siguiente recibo puede sentirse bastante más pesado, sobre todo en los estados donde las altas temperaturas obligan a prender el clima casi todos los días.

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¿A quién aplica la tarifa de verano de la CFE?

Este apoyo aplica para los usuarios domésticos de bajo consumo que tienen asignadas determinadas tarifas de la CFE. En algunas zonas, el subsidio puede representar un ahorro importante, incluso de hasta un 60%, aunque eso depende de las temperaturas promedio de cada estado.

¿En qué estados aumenta el recibo de luz?

El cambio se siente en los estados donde el calor aprieta durante buena parte del año, porque ahí es donde se aprovecha el subsidio de verano. Entre ellos están:

Sonora.

Sinaloa.

Chihuahua.

Nuevo León.

Coahuila.

San Luis Potosí.

Baja California.

Colima.

Nayarit.

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¿Cuándo termina la tarifa de verano en 2026?

En la mayoría de los casos, el subsidio concluye entre octubre y noviembre, aunque la fecha exacta cambia según la localidad donde vivas. Por eso debes revisar tu recibo de luz, ya que ahí podrás identificar cuándo dejarás de contar con este beneficio.

¿Cómo saber cuándo te van a quitar el subsidio?

La forma más fácil es echarle un ojo a tu recibo. Ahí aparece el tipo de tarifa que tienes asignada y, cuando termine el apoyo de verano, el siguiente periodo de facturación ya reflejará el cambio.

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