CFE dará techos solares nuevos para ahorrar luz: confirman en qué estados sigue abierto el registro en 2026

Techos solares CFE 2026: estos son los estados donde aún puedes registrarte para recibir el apoyo. CFE

Las familias que buscan reducir el costo de su recibo de electricidad todavía pueden registrarse al programa Techos Solares para el Bienestar 2026, una estrategia impulsada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Energía (SENER), con participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la interconexión de los sistemas fotovoltaicos.

El programa tiene como objetivo instalar paneles solares sin costo para los beneficiarios en hogares vulnerables ubicados en zonas con altas temperaturas, lo que permite disminuir el consumo de energía de la red eléctrica y generar importantes ahorros en el recibo de luz. De acuerdo con la plataforma oficial, el registro continúa disponible para personas que cumplan con los requisitos establecidos.

¿En qué estados sigue abierto el registro para Techos Solares 2026?

Actualmente, el registro del programa permanece abierto para habitantes de los siguientes estados y municipios:

Sonora: municipio de Hermosillo .

municipio de . Baja California: municipios de Mexicali y San Felipe.

Las solicitudes deben realizarse exclusivamente mediante el portal oficial de Techos Solares para el Bienestar, donde los interesados inician un prerregistro con el número de servicio de su recibo de la CFE (RPU) y posteriormente completan el proceso con información personal y documentos.

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¿Cuáles son los requisitos para obtener paneles solares gratis?

Entre los principales requisitos establecidos por la Secretaría de Energía destacan:

Ser mayor de 18 años.

Ser usuario de tarifa doméstica de la CFE.

Vivir en Hermosillo, Mexicali o San Felipe.

Presentar CURP e identificación oficial vigente.

Contar con un recibo de luz sin adeudos.

Tener un consumo promedio de entre 400 y 1,500 kWh durante julio y agosto.

durante julio y agosto. Comprobar la propiedad de la vivienda.

Que en el hogar habite al menos una persona perteneciente a un grupo vulnerable, como adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños o madres jefas de familia.

Disponer de espacio suficiente para instalar el sistema fotovoltaico.

¿Cuánto se puede ahorrar con los nuevos techos solares?

Según datos oficiales, las familias beneficiarias pueden obtener un ahorro promedio de:

Hasta 85% en el recibo de luz durante el verano.

en el recibo de luz durante el verano. Hasta 45% en invierno.

en invierno. Alrededor de 60% anual en el costo de la electricidad.

El proceso de selección incluye una validación documental, un estudio socioeconómico y una inspección técnica para verificar que la vivienda sea apta para la instalación. Posteriormente, la CFE realiza la interconexión del sistema a la red eléctrica.

Además del beneficio económico, el programa busca reducir la pobreza energética, impulsar el uso de energías limpias y disminuir las emisiones contaminantes en el norte del país. La CFE informó que durante 2026 continuará la expansión del proyecto, incluyendo una nueva etapa en Hermosillo tras la instalación de miles de sistemas en Baja California.