Taylor Swift y Travis Kelce sellan su historia de amor con una boda de ensueño en Nueva York

La boda más esperada del año

Después de meses de especulaciones, Taylor Swift y Travis Kelce finalmente se dieron el “sí, acepto” en una espectacular ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York. El recinto fue transformado por completo para la ocasión con una decoración inspirada en un bosque encantado, flores naturales y detalles personalizados que reflejaban la historia de amor de la pareja. Más de mil invitados fueron testigos del enlace, considerado por muchos como uno de los eventos sociales más importantes de 2026.

La privacidad fue uno de los aspectos más cuidados de la celebración. Los asistentes firmaron acuerdos de confidencialidad y las invitaciones incluyeron medidas especiales para evitar filtraciones, por lo que los detalles del evento comenzaron a conocerse únicamente después de la ceremonia.

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Dior vistió a los recién casados

Uno de los momentos más esperados era conocer el vestido de novia de Taylor Swift. La cantante apostó por un diseño exclusivo de Dior Haute Couture, creado por Jonathan Anderson, mientras que Travis Kelce también lució un traje hecho a la medida por la misma casa de moda francesa. La elección puso fin a meses de rumores sobre quién vestiría a la pareja en su gran día.

Tras la boda, diversas fuentes cercanas a la artista, señalaron que la cantante comenzó los trámites para adoptar oficialmente el apellido de su esposo, convirtiéndose legalmente en Taylor Kelce, un gesto que simboliza el inicio de una nueva etapa en su vida personal.

taylor swift y travis kelce compromiso. (Photo by XNY/Star Max/GC Images) / XNY/Star Max Ampliar

Invitados de lujo y una ceremonia emotiva

La lista de invitados reunió a celebridades del cine, la música y el deporte. Entre los asistentes destacaron Selena Gomez, Gigi Hadid, Jennifer Lopez, Brad Pitt, Tom Hanks y numerosas figuras de la NFL. El actor Adam Sandler fue el encargado de oficiar la ceremonia, mientras que Austin Swift, hermano de la cantante, y Jason Kelce, hermano del jugador, tuvieron papeles especiales durante el enlace.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante los votos matrimoniales, que se extendieron alrededor de 20 minutos por cada uno. De acuerdo con invitados, Travis Kelce no pudo contener las lágrimas mientras prometía acompañar y proteger a Taylor para siempre, provocando también la emoción de la cantante.

Paul McCartney sorprendió con una actuación histórica

La recepción estuvo llena de sorpresas musicales. Paul McCartney apareció inesperadamente para interpretar “I Want to Hold Your Hand”, una presentación que generó gran emoción entre los asistentes y que diversos medios describieron como uno de los momentos más memorables de la noche. Stevie Nicks también ofreció una actuación especial durante la celebración.

Además de la música, los invitados recibieron pañuelos bordados como recuerdo, participaron en rifas con exclusivos premios y disfrutaron de un menú que incluía algunos de los restaurantes y platillos favoritos de la pareja, haciendo que la experiencia fuera completamente personalizada.

taylor swift y travis kelce. (Photo by Aeon/GCImages) / Aeon Ampliar

Una celebración que quedará para la historia

Más que una boda de celebridades, el enlace entre Taylor Swift y Travis Kelce se convirtió en un fenómeno cultural que reunió moda, música, deporte y entretenimiento en un mismo escenario. Con una producción sin precedentes, invitados de talla internacional y momentos que rápidamente dieron la vuelta al mundo, la pareja escribió un nuevo capítulo en su historia de amor y dejó una celebración que difícilmente será olvidada.

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