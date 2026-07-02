T-MEC: “Vienen buenos momentos”, Enrique Perret ve a México como pilar sólido en Norteamérica

México se mantiene como un actor estratégico dentro de Norteamérica y la próxima revisión del T-MEC abre una nueva oportunidad para fortalecer la integración económica de la región, aseguró Enrique Perret, director ejecutivo de la US-Mexico Foundation.

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, el especialista destacó que México se ha consolidado como el principal exportador de Estados Unidos y también como su mayor comprador de bienes, lo que refleja la fortaleza de la relación comercial entre ambos países.

TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Monreal pide no generar incertidumbre por negativa de EU a extender el T-MEC

¿Por qué México mantiene una posición sólida en el T-MEC?

Perret explicó que, más allá del contexto político, los indicadores económicos muestran un crecimiento constante del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, lo que brinda confianza a inversionistas y empresas.

“Los datos de exportación e importación entre México y Estados Unidos no mienten; han crecido y esos datos son muy contundentes en cuanto al futuro de la región. Más allá del ruido político, la fortaleza empresarial, el dinamismo en la frontera México-Estados Unidos y el uso de tecnologías es enorme, y eso a cualquier inversionista le da estabilidad a largo plazo. Es momento de acelerar el paso entre México y Estados Unidos; vienen buenos momentos”. — Enrique Perret, director ejecutivo de la US-Mexico Foundation

Añadió que la buena relación entre México y Canadá también fortalece el bloque comercial de Norteamérica y genera un entorno favorable para el desarrollo económico regional.

La reunión del 20 de julio será clave para la revisión del T-MEC

El director de la US-Mexico Foundation informó que el próximo 20 de julio se llevará a cabo la tercera reunión formal para la revisión del tratado, aunque previamente ya se han desarrollado encuentros técnicos.

Explicó que las conversaciones incluyen temas como las reglas de origen, el contenido regional, la industria automotriz, el acero, el aluminio y la competencia económica con China.

“Va muy avanzado. Algunos tenían en mente el primero de julio como una fecha fatal; ahora entendemos todos que no es necesariamente esa fecha fatal. Más bien también arranca la negociación con Canadá, que hasta ahora no ha estado en la mesa de las conversaciones”. — Enrique Perret, director ejecutivo de la US-Mexico Foundation

Aranceles y China, entre los principales desafíos

Perret señaló que la política arancelaria impulsada por Estados Unidos ha perdido fuerza como herramienta de negociación internacional, aunque reconoció que México y Canadá han enfrentado gravámenes que han afectado a diversas industrias, incluso bajo el marco del T-MEC.

Indicó que el reto para Norteamérica es fortalecer su capacidad productiva y reducir la dependencia de componentes provenientes de Asia, especialmente de China.

“Hay que vivir con eso. La construcción de la narrativa de que el comercio con México es beneficioso para Estados Unidos, en precios y calidad, fortalece la región de Norteamérica, no para competir sino para complementarla frente a otras regiones como Asia”. — Enrique Perret, director ejecutivo de la US-Mexico Foundation

Finalmente, destacó que Estados Unidos continúa importando grandes volúmenes de componentes electrónicos y maquinaria provenientes de China, por lo que una estrategia regional de inversión y manufactura competitiva será fundamental para consolidar el futuro económico de Norteamérica.

Síguenos en Google News y encuentra más información