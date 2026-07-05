Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica se miden en Seattle en el encuentro correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026.

Celebración de Malik Tillman ante Bosnia / Maja Hitij - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Estados Unidos a los octavos de final?

Los dirigidos por Mauricio Pochettino comenzaron con el pie derecho en su debut en Los Ángeles, vencieron 4 goles por 1 a Paraguay con doblete Folarin Balogun, uno más de Giovanni Reyna y autogol de Damián Bobadilla.

En Seattle, ganaron 2 por 0 ante Australia, con un autogol de Cameron Burgess y otro más de Alex Freeman. En su último juego, cayeron ante Turquía, aunque el técnico argentino modificó el once inicial y usó a suplentes al ya tener la clasificación asegurada.

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En los Dieciseisavos de Final, enfrentaron a Bosnia Herzegovina en San Francisco. Se adelantaron con gol de Balogun al 45’, aunque al minuto 64 se fue expulsado, pero con apelación de la Federación Estadounidense, podrá jugar contra Bélgica. Malik Tillman finiquitó el juego con un gol de tiro libre.

Posible alineación (4-2-3-1):

Matt Freese; Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Weston McKennie; Sergino Dest, Christian Pulisic, Folarin Balogun.

Selección de Bélgica / Jared C. Tilton - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Bélgica al partido contra Estados Unidos?

La Selección Belga empató sus primeros dos encuentros, primero contra Egipto 1 por 1 y después ante Irán sin anotaciones. Aseguraron su clasificación tras vencer 5 goles por 1 a Nueva Zelanda.

En Dieciseisavos, estuvieron abajo por dos goles, aunque Romelu Lukaku acercó a los belgas al 86’ y tres minutos después Youri Tielemans empató el marcador. En la prórroga, casi cuando se iban a ir a penaltis, el mismo Tielemans puso el tercer tanto que le dio la victoria a Bélgica.

Posible alineación (4-2-3-1):

Thibaut Courtais; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Timothy Castagne; Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Jeremy Doku, Romelu Lukaku.

Historial entre Estados Unidos y Bélgica

Se han enfrentado en dos ocasiones en la historia de los Mundiales. Su primer juego fue en el Uruguay 1930, con marcador a favor de Estados Unidos 3 por 0. En Brasil 2014, los belgas ganaron en tiempo extra, 2 por 1 y clasificaron a los cuartos de final.

¿Qué sigue para el ganador?

El ganador de este encuentro se enfrentará el próximo 10 de julio en Los Ángeles al vencedor del partido entre Portugal y España.

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El encuentro entre Estados Unidos y Bélgica se podrá vivir a través de la Cadena W.

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