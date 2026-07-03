¿Qué pasó con el horario del México vs Inglaterra? FIFA mantiene la programación original

El Estadio Ciudad de México será la sede del encuentro entre México e Inglaterra / Hannah Peters - FIFA

Luego de haberse modificado el horario del partido entre México e Inglaterra correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) mantiene el encuentro a las 18:00 horas en su página oficial.

Ampliar

La modificación del horario en un principio tenía como objetivo reducir el riesgo de interrupciones derivadas de fenómenos meteorológicos, además de facilitar el desarrollo del operativo de seguridad antes y después del encuentro.

La decisión también consideraba la experiencia del partido entre México y Ecuador, en el que las condiciones climáticas obligaron a reforzar los protocolos establecidos para este tipo de eventos.

México no ha recibido gol en los últimos cuatro partidos. / Doug Zimmerman/ISI Photos Ampliar

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué le dicen ‘Don Memo’ a Memo Ochoa? El meme ha llegado hasta la Selección Mexicana y sus jugadores

México buscará el pase a cuartos de final

El Tricolor enfrentará a Inglaterra en uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026.

Thomas Tuchel y Javier Aguirre se enfrentarán por el pase a los cuartos de final. Ampliar

El encuentro marcará la despedida de la Selección Mexicana de los estadios nacionales antes de una eventual participación en las siguientes rondas del torneo, que se disputarán en Estados Unidos.