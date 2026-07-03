Cinco planes imperdibles para disfrutar la CDMX este fin de semana mundialista

Planes para el fin de semana.

Playmobil toma la ciudad con un torneo para toda la familia

Si buscas una actividad para todas las edades, el 2.º Torneo Playmobil: Historia, Imaginación y Diversión reúne a coleccionistas y fanáticos de estas figuras en una jornada donde habrá exhibiciones, dioramas, concursos y venta de artículos relacionados. Es una oportunidad para descubrir el lado creativo de los famosos juguetes mientras niños y adultos comparten la misma pasión.

Costo de entrada: Sábado $85 y domingo gratuito.

Lugar: Museo del Carmen.

Ubicación: Av. Revolución 4 , San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.

Fecha: Exposición hasta el 12 de julio.

Horario: De 10:00 a 17:00 horas.

2.º Torneo Playmobil / GrigoriosMoraitis Ampliar

Una exposición que celebra el poder del futbol femenil

En medio de la fiebre mundialista, la muestra “La pelota también es de ellas” ofrece una mirada distinta al deporte. A través de fotografías documentales, la exposición retrata historias de mujeres futbolistas que han abierto camino dentro y fuera de la cancha, convirtiéndose en un homenaje a la lucha por la igualdad y la visibilidad del futbol femenil.

Costo de entrada: Gratuita.

Lugar: Palacio de Minería.

Ubicación: Calle de Tacuba 5 , Centro (Área 1), Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Fecha: Disponible hasta el 5 de julio de 2026.

Horario: De 10:00 a 17:30 horas.

Fútbol femenil. (Photo by Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images) / Serena Taylor Ampliar

El Fantasma de la Ópera vuelve a emocionar al público

Uno de los musicales más famosos del mundo continúa conquistando a los espectadores capitalinos. Esta historia combina amor, misterio y obsesión con una impresionante producción escénica, música en vivo y una puesta en escena que ha cautivado durante décadas.

Costo de entrada: Desde $1,062 hasta $3,844, dependiendo de la zona.

Lugar: Teatro Insurgentes.

Ubicación: Avenida Insurgentes Sur 1587, colonia San José Insurgentes.

Fecha: Funciones durante el fin de semana del 4 y 5 de julio.

Horario: De miércoles a viernes, 20:00 horas, sábado 17:00 y 20:30 horas y domingo 13:00 y 17:30 horas.

Obra "El fantasma de la Ópera" FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Disney On Ice llena de magia el Auditorio Nacional

Los personajes llegan nuevamente al hielo para ofrecer un espectáculo pensado para toda la familia. Con acrobacias, música y efectos especiales, Este espectáculo promete convertirse en uno de los eventos más concurridos del verano.

Costo de entrada: Desde $403 a los $3,596.

Lugar: Auditorio Nacional.

Ubicación: Paseo de la Reforma 50, Polanco, Miguel Hidalgo.

Fecha: Disponible hasta el 26 de julio de 2026.

Horario: 12:00, 16:00 y 19:30 horas.

Disney On Ice. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Una tarde de música clásica en Bellas Artes

Quienes prefieran una experiencia más tranquila podrán disfrutar del Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes, agrupación que interpretará obras del repertorio clásico con el nivel artístico que distingue al Instituto Nacional de Bellas Artes. El concierto representa una excelente alternativa para cerrar el fin de semana con música de cámara.

Costo de entrada: $75

Lugar: Palacio de Bellas Artes.

Ubicación: Av. Juárez S/N , Centro (Área 5), Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México.

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026.

Horario: 18:00 horas.

Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ / CUARTOSCURO.COM Ampliar

Un fin de semana para vivir la ciudad

Aunque el partido entre México e Inglaterra concentrará la atención de miles de aficionados este domingo 5 de julio, la capital demuestra que también sabe jugar fuera de la cancha. Desde espectáculos familiares y musicales hasta exposiciones y conciertos gratuitos, la Ciudad de México ofrece opciones para todos los gustos, convirtiendo este fin de semana en una oportunidad ideal para combinar la pasión por el futbol con la riqueza cultural y de entretenimiento que caracteriza a la metrópoli.

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