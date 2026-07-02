Himno Nacional Mexicano sorprende y se vuelve una de las letras más buscadas en el mundo; Entra al Top 3 de Genius

El Mundial 2026 ha dejado bastantes sorpresas en el mundo y en México sobre todo. Entre la racha rota de la Selección Mexicana, festejos nunca antes vistos y una comunidad unida por el balompié, se suma otra sorpresa y es que Genius ha revelado que el Himno Nacional Mexicano es una de las letras más buscados en el mundo. Te contamos todos los detalles.

Genius revela que el Himno Nacional Mexicano está en el top 3 de las letras más buscadas

La plataforma Genius, uno de los sitios más importantes para consultar letras de canciones, informó que el Himno Nacional Mexicano alcanzó el tercer lugar entre las búsquedas más populares. Lo que refleja que el Mundial 2026 en México, ha despertado interés en todo el mundo.

Este aumento en las búsquedas, ocurrió después del emocionante encuentro en el que la Selección Mexicana avanzó a la siguiente ronda. Y es que el himno ha llamado la atención pues, ha impresionado a todas las y los espectadores al escuchar a miles de personas cantar el Himno Nacional Mexicano en el Estadio Ciudad de México, Fan Fest y en distintas calles en México.

¿Qué explicación ha dado Genius por el Himno Nacional Mexicano siendo el top 3 de letras más buscadas?

La explicación que dio Genius para saber el por qué el Himno Nacional Mexicano es uno de los más buscados a nivel mundial es que, su clasificación no mide cuáles son las canciones más escuchadas, sino cuáles son las letras que los usuarios buscan con mayor frecuencia.

En este caso, el himno solo fue superado por el más reciente lanzamiento del cantante indonesio Tulus y por “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler. Por ende, la propia plataforma destacó el entusiasmo con el que la afición mexicana cantó el himno durante el partido.

¿Cuál es la historia del Himno Nacional Mexicano?

Su historia es sencilla y se enseña en cada escuela de México, pero te la contamos lo más sencillo posible por si no la conoces.

El Himno Nacional Mexicano fue escrito a mediados del siglo XIX por el poeta Francisco González Bocanegra y su música, compuesta por Jaime Nunó. Su primera interpretación fue en 1854 sin embargo, no fue hasta 1943 cuando se oficializó como uno de los tres símbolos patrios de México junto con la Bandera y el Escudo Nacional.

El Himno Nacional Mexicano siendo uno de los símbolos patrios tiene restricciones como:

No se permite alterar la letra, música original o hacer arreglos a la melodía en sí

No puede utilizarse con fines de lucro

La letra oficial se compone únicamente de cuatro estrofas y el estribillo

Su uso requiere autorización expresa de las Secretarías de Gobernación y Cultura

Con ello, existen multas por alterar la letra o cometer usos indebidos del Himno que pueden alcanzar hasta diez mil veces el valor de la UMA o multas menores, dependiendo de la gravedad y la falta de condición del infractor