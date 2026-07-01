CDMX pone orden a la movilidad eléctrica: scooters y bicicletas deberán portar placas desde este 1 de julio

Las bicicletas y patines eléctricos serán reguladas en las reformas propuestas a la Ley de Movilidad y al Reglamento de Tránsito. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Inicia una nueva etapa para la movilidad eléctrica

Desde este 1 de julio, las calles de la Ciudad de México comienzan una nueva etapa en materia de movilidad. Los scooters eléctricos, bicicletas eléctricas y otros Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) que rebasen los límites establecidos por la autoridad deberán portar placas y cumplir con un registro oficial para poder circular de manera legal.

La medida, impulsada por la Secretaría de Movilidad (Semovi), busca responder al crecimiento acelerado de este tipo de transporte en la capital, donde cada vez es más común encontrar usuarios desplazándose en vehículos eléctricos que, por sus características, alcanzan velocidades similares a las de una motocicleta.

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¿Quiénes deberán emplacar?

La regulación aplica para scooters y bicicletas eléctricas cuyo motor supere los 250 watts de potencia o que sean capaces de desarrollar velocidades mayores a 25 kilómetros por hora. Estos vehículos deberán contar con placas, tarjeta de circulación, licencia correspondiente, seguro y el Distintivo de Movilidad Eléctrica.

En contraste, las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido que únicamente brindan apoyo al ciclista y dejan de asistir al alcanzar los 25 kilómetros por hora continuarán siendo consideradas bicicletas convencionales, por lo que no estarán obligadas a realizar el trámite.

A partir del 1 de septiembre de 2026, los vehículos eléctricos personales de mayor velocidad, como algunos scooters, deberán contar con placas y licencia para circular en la capital. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM Ampliar

Habrá un periodo para regularizarse

Las autoridades capitalinas informaron que el proceso de registro inicia el 1 de julio y permanecerá abierto hasta el 20 de noviembre para quienes ya poseen alguno de estos vehículos.

En el caso de los scooters o bicicletas eléctricas nuevas, el emplacamiento deberá realizarse desde el momento de su adquisición, con el objetivo de que comiencen a circular cumpliendo la normatividad vigente desde su primera salida a las calles.

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Operativos y sanciones

Durante los primeros meses de implementación, la Secretaría de Movilidad llevará a cabo operativos de revisión y orientación para informar a los usuarios sobre las nuevas disposiciones.

Las autoridades señalaron que, inicialmente, las revisiones contemplarán amonestaciones para quienes aún no hayan concluido el trámite de regularización. Sin embargo, una vez concluido el periodo establecido, comenzarán a aplicarse multas económicas y otras sanciones a quienes circulen sin placas o sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

Los vehículos eléctricos deberán contar con placas y licencia para circular en la capital, como parte de las reformas al Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México para reforzar la seguridad vial. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM Ampliar

Buscan mayor seguridad vial

Con esta regulación, el Gobierno de la Ciudad de México pretende ofrecer mayor certeza jurídica sobre el uso de estos vehículos y fortalecer la seguridad vial tanto para sus conductores como para peatones y automovilistas.

El crecimiento del uso de scooters y bicicletas eléctricas ha generado nuevos retos para la movilidad urbana, especialmente por la convivencia entre distintos tipos de transporte en calles y ciclovías. La autoridad considera que establecer reglas claras permitirá reducir accidentes, facilitar la identificación de los vehículos involucrados en incidentes y promover una circulación más ordenada dentro de la capital del país.