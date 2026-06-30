Somos México y PAZ ya son partidos políticos: INE oficializa su registro

El Instituto Nacional Electoral (INE) oficializó el registro de los nuevos partidos políticos nacionales Somos México y PAZ, luego de publicar en la Gaceta Electoral las resoluciones definitivas aprobadas por el Consejo General durante la sesión celebrada el pasado 25 de junio.

El organismo explicó que el documento incorpora los engroses derivados de la deliberación y votación del Consejo General, conforme a lo establecido en el Reglamento de Sesiones del Instituto, el cual prevé un plazo de 48 horas para la elaboración del engrose y 24 horas para su publicación.

#BoletínINE 📄 | INE publica en la Gaceta Electoral el acuerdo del Consejo General sobre el registro de nuevos Partidos Políticos Nacionales.



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¿Qué resoluciones publicó el INE?

Con la publicación en la Gaceta Electoral, el INE pone a disposición de la ciudadanía la versión definitiva de las resoluciones aprobadas y da continuidad al procedimiento institucional para el registro de nuevos partidos políticos nacionales.

El Instituto precisó que, de acuerdo con lo aprobado por el Consejo General, las organizaciones que recibieron una resolución favorable, Somos México y PAZ, obtendrán oficialmente su registro a partir de este 1 de julio de 2026.

Instituto Nacional Electoral Ampliar

¿Qué sigue para Somos México y PAZ?

El INE informó que este mismo día los representantes de ambas organizaciones podrán acudir a recibir las oficinas correspondientes y las constancias oficiales, como parte de la ejecución administrativa de las resoluciones emitidas por el máximo órgano de dirección del Instituto.

Asimismo, señaló que estas actuaciones se realizan conforme a las etapas previstas en la normatividad vigente y bajo los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, independencia y máxima publicidad que rigen la función electoral.