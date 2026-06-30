IECM frena revocación Xochimilco contra alcaldesa Circe Camacho por falta de apoyo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinó que la solicitud de revocación Xochimilco contra la alcaldesa Circe Camacho Bastida no cumplió con el porcentaje de apoyo ciudadano establecido por la legislación, por lo que el procedimiento no podrá continuar.

El Consejo General del órgano electoral aprobó el dictamen sobre la verificación de los apoyos ciudadanos presentados por el Comité Promotor “Un mal Gobierno se revoca, Circe se va”, en el que concluyó que no se acreditó el requisito constitucional y legal para activar este mecanismo de participación ciudadana.

Ampliar

¿Por qué no procedió la revocación de mandato en Xochimilco?

Tras la revisión y validación de los registros, el IECM confirmó 33 mil 988 apoyos ciudadanos válidos, equivalentes al 9.191% de la Lista Nominal de Electores de la alcaldía Xochimilco.

La Constitución de la Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana exigen el respaldo de al menos el 10% del padrón electoral para que una solicitud de revocación Xochimilco sea procedente. En este caso se requerían 36 mil 989 apoyos, por lo que no se alcanzó el umbral legal.

Las consejerías explicaron que el proceso de verificación incluyó la revisión de los apoyos recabados en formatos impresos y mediante la aplicación móvil del Instituto Nacional Electoral (INE), además de la compulsa con la Lista Nominal y el desahogo de la garantía de audiencia otorgada al Comité Promotor para subsanar registros con inconsistencias.

Ampliar

¿Qué irregularidades detectó el IECM?

Durante el procedimiento también se atendieron casos de personas que manifestaron no haber otorgado su respaldo a la solicitud, pese a aparecer en los formatos entregados por el Comité Promotor.

Asimismo, el Consejo General acordó dar vista a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México por la detección de registros correspondientes a personas fallecidas, menores de edad y ciudadanos con suspensión de sus derechos político-electorales, para que determinen lo que corresponda conforme a sus atribuciones.

Con esta resolución, el mecanismo de revocación Xochimilco solicitado para la alcaldía queda sin efectos al no haberse alcanzado el porcentaje mínimo de respaldo ciudadano previsto por la legislación vigente.