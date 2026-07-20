La película mexicana que retrata el trauma del ‘ghosting’ en las relaciones actuales; Una de las heridas más comunes entre los jóvenes

Mx - La película mexicana que revive el traume del ghosting, 'Los demonios del Amanecer'

¿Alguna vez has sido víctima del ‘ghosting’? Esta práctica se ha vuelto común en las distintas relaciones sociales de la vida actual. Sin embargo, poco se habla de lo que pasa con la persona afectada, y es que dejar de recibir mensajes con tu daily chat como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, deja un trauma para miles que pocos se dan cuenta de su impacto.

Así que te dejamos una película mexicana que se ha atrevido a hablar de ello y del trauma que puede dejar el ‘ghosting’ por parte de tu vínculo afectivo. Y aquí, te contamos todos los detalles sin spoilers para que la veas antes que nadie.

¿Cuál es la película mexicana que retrata el ‘ghosting’ como el trauma en relaciones sociales?

Se trata de ‘Los demonios del amanecer’, dirigida por el cineasta Julián Hernández. Es un drama romántico que llegará a los cines el próximo 23 de julio y que explota cómo el silencio, la ausencia y la incertidumbre pueden convertirse en una profunda herida emocional para quienes la viven.

El director de cine, desarrolló este proyecto durante varios años con la intención de construir un relato íntimo sobre la ilusión del enamoramiento y el dolor que puede provocar la ausencia de respuestas cuando una relación termina de forma inesperada.

Mx - Película 'Los demonios del amanecer' Ampliar

¿De qué trata ‘Los demonios del amanecer’?

La película sigue la historia de dos jóvenes que se enamoran y comienzan una vida juntos. Sin embargo, cuando la relación atraviesa dificultades, uno de ellos decide desaparecer sin ofrecer explicaciones, dejando a su pareja enfrentando dudas, culpa y la imposibilidad de cerrar ese capítulo de su vida.

Aunque la historia aborda temas como el amor, la infidelidad y las relaciones de pareja, su punto central es mostrar las consecuencias emocionales del ghosting, una práctica que se ha vuelto cada vez más frecuente en las relaciones modernas.

El cine mexicano pone el foco un problema cada vez más común

Con el auge de las aplicaciones de citas y la comunicación digital, el ghosting ha dejado de ser una palabra exclusiva de internet para convertirse en una realidad que muchas personas han experimentado.

En ese contexto, ‘Los demonios del amanecer’ apuesta por convertir una situación cotidiana en el punto de partida de un drama romántico que invita a reflexionar sobre la responsabilidad afectiva, la comunicación y las consecuencias que puede tener desaparecer de la vida de alguien sin decir una sola palabra. La película llegará a las salas de cine el 23 de julio.