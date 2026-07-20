“La Odisea” se convierte en el fenómeno cinematográfico del verano con un estreno histórico

Un estreno que superó todas las expectativas

Christopher Nolan volvió a demostrar su poder de convocatoria en las salas de cine. Su más reciente producción, La Odisea, basada en el poema épico de Homero, tuvo un estreno histórico al recaudar 264.1 millones de dólares en taquilla mundial durante su primer fin de semana de exhibición, una cifra que la coloca entre los mayores éxitos cinematográficos del año.

Del total obtenido, 124.5 millones de dólares provinieron de Estados Unidos y Canadá, mientras que 139.6 millones fueron generados en los mercados internacionales, reflejando el enorme interés del público por la nueva propuesta del director británico. La película también consiguió récords de estreno en decenas de territorios, consolidando su impacto global.

Mx - Película "La Odisea". (Photo by Aalok Soni/Getty Images for Universal Pictures) / Aalok Soni Ampliar

El mejor debut en la carrera de Nolan

Con estas cifras, La Odisea superó el estreno de títulos emblemáticos del realizador como Oppenheimer, Interstellar y la trilogía de Batman, convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso de toda su trayectoria cinematográfica. Además, se posicionó como uno de los mejores estrenos para una película con clasificación para adultos (R).

Especialistas de la industria consideran que el resultado confirma la confianza del público en el nombre de Nolan, quien se ha convertido en uno de los pocos directores capaces de atraer grandes audiencias únicamente por su prestigio, incluso cuando presenta historias complejas y alejadas de las franquicias tradicionales.

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Una producción ambiciosa

La cinta representa la producción más costosa de la carrera de Christopher Nolan, con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares. El director apostó por filmar completamente con cámaras IMAX de 70 milímetros y utilizar escenarios naturales en distintos países para recrear el viaje de Odiseo tras la Guerra de Troya.

El elenco reúne a figuras como Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o y John Leguizamo, quienes dan vida a los personajes inspirados en el clásico de la literatura griega.

Mx - La Odisea recauda más de 250 MDD. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Universal Pictures) / Kevin Mazur Ampliar

Todo apunta a un fenómeno mundial

Tras este arranque, analistas estiman que La Odisea mantendrá un sólido desempeño en las próximas semanas, impulsada por las buenas críticas y el interés generado por su espectacular propuesta visual. De mantenerse el ritmo de asistencia, la película podría convertirse en una de las producciones más taquilleras de 2026 y en otro éxito monumental para Universal Pictures y Christopher Nolan.

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