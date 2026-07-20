De Hollywood al fútbol: las celebridades que convirtieron la final del Mundial 2026 en un desfile de estrellas

Tom Cruise, un invitado de lujo en la gran final

Como ya es costumbre en los eventos deportivos más importantes del mundo, Tom Cruise fue una de las figuras que acaparó las cámaras desde su llegada al estadio. El actor estadounidense disfrutó del encuentro desde uno de los palcos principales y fue captado siguiendo cada jugada con entusiasmo.

Su presencia confirmó el enorme atractivo internacional que tuvo la final del Mundial, un evento que reunió no solo a aficionados del fútbol, sino también a algunas de las personalidades más reconocidas de la industria del entretenimiento.

Mx - Tom Cruise en la final del Mundial 2026. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Timothée Chalamet volvió a demostrar su pasión por el deporte

Otro de los asistentes más comentados fue Timothée Chalamet. El protagonista de varias producciones de Hollywood apareció en las tribunas vestido de manera casual y disfrutando del ambiente que se vivía dentro del estadio.

El actor ha demostrado en distintas ocasiones su gusto por los grandes eventos deportivos y esta vez no quiso perderse el duelo entre España y Argentina. Su presencia rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de aficionados compartieron fotografías y videos de él siguiendo el partido.

Timothée Chalamet en la final del Mundial 2026. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images) / Alex Pantling - FIFA Ampliar

Beyoncé y Jay-Z asistieron juntos al espectáculo deportivo

La pareja conformada por Beyoncé y Jay-Z también fue una de las grandes protagonistas fuera de la cancha. Ambos fueron captados llegando al inmueble y ocupando sus lugares entre otras celebridades internacionales.

Aunque acostumbran mantener un perfil discreto en este tipo de eventos, las cámaras no tardaron en enfocarlos durante algunos momentos del encuentro. Su asistencia reforzó la imagen de la final del Mundial como uno de los acontecimientos deportivos y sociales más importantes del año.

Beyoncé y Jay-Z en la final del Mundial 2026. (Photo by Alex Livesey - Danehouse/Getty Images) / Alex Livesey - Danehouse Ampliar

Javier Bardem apoyó a la selección española

Entre los asistentes españoles destacó Javier Bardem, quien vivió el partido con evidente emoción mientras apoyaba a la selección de su país.

El actor siguió de cerca cada jugada y celebró con intensidad el gol que terminó otorgándole a España su segundo campeonato mundial. Su presencia fue una de las más celebradas por los aficionados españoles presentes en el estadio y por quienes siguieron la transmisión desde casa.

Javier Bardem en la final del Mundial 2026. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images) / Jean Catuffe Ampliar

Shakira brilló dentro y fuera del estadio

Aunque fue una de las protagonistas del histórico espectáculo musical del medio tiempo, Shakira también se convirtió en una de las figuras más fotografiadas de la jornada.

La cantante colombiana formó parte del primer show de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo, compartiendo escenario con artistas internacionales y convirtiendo el descanso del partido en un espectáculo sin precedentes. Su presencia, tanto en el escenario como en el ambiente del estadio, terminó de consolidar una final que combinó deporte, música y entretenimiento a nivel mundial.

Shakira en la final del Mundial 2026. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images) / Alex Pantling - FIFA Ampliar

La final del Mundial 2026 trascendió el resultado deportivo y se convirtió en un auténtico escaparate internacional. Además de políticos, exfutbolistas y dirigentes de la FIFA, las tribunas estuvieron repletas de actores, músicos, deportistas y creadores de contenido que viajaron para presenciar el histórico enfrentamiento entre España y Argentina.

Con una asistencia repleta de estrellas y un espectáculo musical sin precedentes, el partido confirmó que la Copa del Mundo ya no es únicamente el torneo de fútbol más importante del planeta, sino también uno de los eventos de entretenimiento con mayor impacto global, capaz de reunir en un mismo escenario a las máximas figuras del deporte y la cultura popular.

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