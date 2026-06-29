Países Bajos vs Marruecos EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

Este lunes continúan las acciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en esta ocasión tendremos lo que pinta ser un gran partido entre dos potencias, Países Bajos y Marruecos se enfrentarán en duelo de eliminación directa en el Estadio Monterrey.

Estadio Monterrey / David Ramos Ampliar

Países Bajos fue líder del grupo F con siete puntos, esto tras un empate y dos victorias. “La naranja mecánica” demostró la calidad que tiene en todas sus líneas, una de las dudas que se generaban de esta selección era el delantero centro, sin embargo Brian Brobbey ha sido una de las revelaciones del torneo y ya lleva tres goles, podría ser una de las llaves para que avancen a la siguiente fase.

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Por su parte, Marruecos hizo 7 unidades, tras un empate y dos victorias, sin embargo, quedaron por debajo de Brasil por diferencia de goles en el sector C. Los marroquíes demostraron que están para pelear y el crecimiento que han tenido es real, bajo la capitanía de Achraf Hakimi buscarán seguir en la justa mundialista.

Gessime Yassine y Achraf Hakimi / Kevin C. Cox Ampliar

Posibles alineaciones de Países Bajos

Bart Verbruggen; Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Van de Ven; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey.

Posibles alineaciones de Marruecos

Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi; Bilal El Khannouss, Ismael Saibari, y Brahim Díaz.

Virgil van Dijk / Alex Pantling - FIFA Ampliar

Países Bajos contra Marruecos, solo uno podrá avanzar para enfrentarse a Canadá en octavos de final, el otro se irá a casa, y todas las emociones de este partido las podrás vivir en exclusiva a través de W Deportes.

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