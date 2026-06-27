Suecia entrenó en un estadio que están demoliendo en pleno Mundial 2026 y la imagen se volvió viral

La Selección de Suecia vivió una de las escenas más insólitas del Mundial 2026 al entrenar en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, un inmueble que actualmente se encuentra en plena remodelación y con una de sus zonas en proceso de demolición. La imagen no tardó en explotar en redes sociales porque el contraste fue brutal: una selección mundialista afinando detalles para un partido clave, mientras de fondo aparecían escombros, estructuras destruidas y maquinaria de obra.

Suecia celebra goles / Jam Media Ampliar

La escena generó sorpresa por razones obvias. No es común ver a una selección nacional instalada en una base de entrenamiento que, visualmente, parece un estadio a medio derrumbar. Por eso el caso llamó tanto la atención. Más allá del tono llamativo del video y de las fotos que circularon, la realidad es que no se trató de una emergencia ni de un incidente inesperado, sino de trabajos programados dentro del plan de renovación del estadio del FC Dallas.

¿Por qué Suecia entrenó en un estadio en demolición?

La respuesta tiene que ver con la preparación previa del equipo y con la infraestructura elegida como campamento durante la Copa del Mundo. Suecia instaló su base en Frisco y siguió utilizando el Toyota Stadium como parte de su rutina normal, pese a que el recinto atraviesa una transformación mayor. El inmueble está siendo intervenido por fases, por lo que algunas zonas pueden seguir operando mientras otras están cerradas o directamente siendo demolidas para dar paso a la nueva versión del estadio.

Suecia entrenando Mundial 2026 Ampliar

Eso explica la imagen tan extraña que se hizo viral: de un lado, selección mundialista; del otro, restos de obra. En cualquier otro contexto parecería una escena improvisada, pero en realidad forma parte de un proyecto ya en marcha.

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El nuevo Toyota Stadium será muy distinto al actual

La remodelación del Toyota Stadium no es menor. El plan contempla una inversión millonaria para modernizar por completo la casa del FC Dallas, con mejoras que incluyen más asientos, nuevas zonas premium, mejoras de acceso y una estructura de techo que dará sombra a gran parte del estadio. También forma parte de una estrategia más amplia para actualizar una de las sedes históricas del futbol en Estados Unidos de cara al futuro.

Toyota Stadium en demolición Mundial 2026 Ampliar

En ese contexto, la imagen de Suecia entrenando entre obras funciona casi como una postal extraña del Mundial: una selección europea de primer nivel preparándose en medio de un estadio que todavía está en construcción para lo que viene.

Una de las imágenes más raras del torneo

En torneos como la Copa del Mundo, casi todo está cuidadosamente producido para verse impecable. Por eso esta escena llamó tanto la atención. No hubo caos, no hubo peligro y no se suspendió el entrenamiento. Pero sí hubo una imagen difícil de ignorar: Suecia trabajando en plena Copa del Mundo con un estadio a medio demoler detrás.

Y justo por eso la historia pegó tan fuerte. Porque no todos los días un equipo mundialista entrena entre escombros.