Nuevos policías para multar en CDMX: así puedes identificarlos con brazalete y código QR

Policías auxiliares y bancarios ya pueden aplicar multas en la CDMX; se identifican con brazalete y código QR visible en el uniforme

Como seguramente ya te enteraste, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México amplió el número de policías que pueden levantar infracciones de tránsito. Es decir, ya no solo los agentes de Tránsito tradicional tienen esa facultad.

La medida entró en vigor este mes y ya aplica en buena parte de la capital. Así que mucho ojo, porque ahora podrías encontrarte con más uniformados autorizados para multarte en la calle. Aquí te contamos cómo identificarlos, dónde están operando y dónde no.

¿Qué nuevos policías ya pueden multar en CDMX?

La SSC habilitó a elementos de dos corporaciones para realizar funciones de tránsito:

Policía Auxiliar (PA).

Policía Bancaria e Industrial (PBI).

A partir de ahora, estos agentes también pueden:

Aplicar multas.

Sancionar faltas al Reglamento de Tránsito.

Apoyar en operativos de movilidad.

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¿Cómo identificar a los nuevos policías para multar en CDMX?

Si un policía te detiene y quiere levantarte una infracción, revisa que porte:

Un brazalete con código QR.

La leyenda “AUTORIZADO PARA INFRACCIONAR”.

Encima del código QR debe decir “TRÁNSITO CDMX”.

Además, en el otro brazo deben portar otro distintivo con la leyenda:

“APOYO VIAL TRÁNSITO CDMX”.

Si no cuenta con estos elementos, vale la pena pedir una aclaración antes de cualquier procedimiento.

Este brazalete con código QR y la leyenda “Autorizado para infraccionar” identifica a los policías que pueden aplicar multas en la CDMX Ampliar

¿En qué alcaldías ya están operando?

Los nuevos agentes ya fueron desplegados en 13 de las 16 alcaldías de la ciudad:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

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¿En qué alcaldías no aplica?

Por ahora, hay tres alcaldías donde estos elementos todavía no operan con facultades de tránsito:

Gustavo A. Madero.

Tláhuac.

Venustiano Carranza.

¿Cuántos policías nuevos hay en las alcaldías de CDMX?

De acuerdo con la SSC de la Ciudad de México, al menos 123 elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial ya fueron asignados para estas tareas.

Recomendación clave para evitar problemas

Para evitar confusiones o posibles abusos:

Revisa el brazalete y el código QR.

Confirma que tenga las leyendas oficiales.

Mantén la calma y pide que te expliquen claramente la infracción.

Tomarte unos segundos para verificar estos detalles puede ayudarte a asegurarte de que la sanción es válida y que el procedimiento se está realizando conforme al reglamento. Porque en la CDMX ya hay más policías facultados para multar, pero también tienes derecho a saber quién puede hacerlo y bajo qué condiciones.

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