Policías auxiliares y bancarios ya podrán multar en la CDMX

Más agentes vigilarán el cumplimiento del Reglamento de Tránsito

A partir de esta semana, automovilistas y motociclistas de la Ciudad de México podrían ser detenidos y sancionados no sólo por oficiales de tránsito tradicionales, sino también por elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes recibieron autorización oficial para aplicar multas por incumplir el Reglamento de Tránsito.

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La decisión fue formalizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que presentó a los nuevos grupos de policías facultados para realizar labores de infracción en diversas demarcaciones de la capital. Con ello, el gobierno capitalino pretende incrementar la presencia de agentes encargados de supervisar el respeto a las normas viales y mejorar las condiciones de movilidad en las calles de la ciudad.

Policías de tránsito no son los únicos que podrán multar / abalcazar Ampliar

Capacitación especializada antes de salir a las calles

Lejos de tratarse de una incorporación improvisada, las autoridades aseguraron que los policías seleccionados pasaron por un proceso de formación específico en materia de seguridad vial. La capacitación incluyó un curso teórico-práctico de 80 horas impartido en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, además de evaluaciones constantes para garantizar que el personal conozca adecuadamente el Reglamento de Tránsito y los procedimientos de sanción.

En total, fueron autorizados 123 elementos de ambas corporaciones, quienes trabajarán de manera coordinada con la Subsecretaría de Control de Tránsito. La preparación también contó con el respaldo de la iniciativa Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Global, organismo que colabora con ciudades de distintos países para reducir accidentes y fortalecer políticas de movilidad segura.

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¿En qué alcaldías podrán aplicar multas?

Los nuevos agentes con facultades para infraccionar estarán desplegados en 13 alcaldías de la Ciudad de México. Entre ellas se encuentran Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa y Xochimilco, además de otras demarcaciones contempladas en el programa de reforzamiento vial.

Las autoridades señalaron que los policías autorizados serán fácilmente identificables, ya que portarán uniformes similares a los de tránsito, aunque conservarán distintivos de sus agrupamientos originales. En el caso de la Policía Auxiliar utilizarán cintillos azules, mientras que los integrantes de la Policía Bancaria e Industrial llevarán brazaletes rojos.

Ciudad de México / LIVINUS Ampliar

Una medida que genera expectativas y dudas

La ampliación de facultades ha despertado reacciones encontradas entre conductores y especialistas en movilidad. Mientras algunos consideran que la presencia de más elementos permitirá combatir prácticas como estacionarse en lugares prohibidos, invadir carriles exclusivos o ignorar semáforos, otros expresan preocupación por la posibilidad de abusos o actos de corrupción.

La SSC aseguró que el desempeño de los nuevos agentes será supervisado y que cualquier irregularidad podrá ser denunciada por la ciudadanía. Asimismo, recordó que las multas únicamente podrán imponerse por infracciones contempladas en el Reglamento de Tránsito vigente y que los elementos autorizados deberán identificarse plenamente al momento de realizar cualquier sanción.

Con esta estrategia, la capital busca aumentar la capacidad de vigilancia en sus vialidades y responder a la creciente demanda de ordenamiento vehicular, en un momento en que la movilidad se ha convertido en uno de los principales desafíos urbanos de la Ciudad de México.

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