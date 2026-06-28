Policía Bancaria en CDMX: confirman las alcaldías donde sí podrá multar a automovilistas a partir de julio 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México puso en marcha una nueva estrategia de vigilancia vial que amplía las facultades de algunos elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar (PA) para aplicar infracciones de tránsito.

Sin embargo, la medida no aplicará en toda la Ciudad de México, sino únicamente en determinadas alcaldías donde los agentes previamente seleccionados y capacitados podrán levantar multas a los automovilistas que incumplan el Reglamento de Tránsito. La disposición quedó publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y fue confirmada por la SSC.

¿En qué alcaldías podrá multar la Policía Bancaria en la CDMX?

De acuerdo con la información oficial, los elementos autorizados de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar podrán aplicar sanciones únicamente en las siguientes siete alcaldías:

Cuauhtémoc

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

Iztacalco

Xochimilco (a través del Sector 73 “Excalibur”)

Iztapalapa (mediante el Sector 56 “Cobra”)

¿Qué policías estarán autorizados para aplicar infracciones?

Fuera de estas demarcaciones, la aplicación de infracciones continúa a cargo de los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de los elementos expresamente facultados por la autoridad.

La SSC explicó que los policías seleccionados fueron evaluados y recibieron capacitación teórica y práctica en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar que las infracciones se levanten conforme al Reglamento de Tránsito y con apego a los protocolos institucionales. El proceso también contó con el acompañamiento técnico de Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety.

Las nuevas facultades permiten sancionar las mismas conductas previstas en el Reglamento de Tránsito, como estacionarse en lugares prohibidos, invadir carriles confinados, no respetar la señalización, utilizar el teléfono celular al conducir, exceder los límites de velocidad o incumplir otras disposiciones vigentes.

¿Qué dice la SSC sobre las nuevas multas de tránsito?

La SSC precisó que no todos los elementos de la Policía Auxiliar ni de la Policía Bancaria podrán infraccionar, sino únicamente aquellos agrupamientos autorizados mediante el acuerdo oficial y que concluyeron el proceso de formación correspondiente.

Con esta medida, el Gobierno de la Ciudad de México busca fortalecer el ordenamiento vial, ampliar la cobertura de vigilancia y mejorar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito en zonas con alta movilidad.

Las autoridades recordaron a los automovilistas que las multas seguirán emitiéndose mediante los dispositivos electrónicos oficiales y que los agentes deberán estar plenamente identificados con uniforme, insignias y acreditación correspondiente.

Si conduces habitualmente por Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, Xochimilco o Iztapalapa, es recomendable conocer esta nueva disposición, ya que en esas alcaldías los elementos autorizados de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar ya cuentan con facultades para aplicar infracciones de tránsito conforme a la normativa vigente.