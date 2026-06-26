El último adiós del Rey que nadie supo despedir

Una noche cualquiera que terminó siendo histórica

La noche del 26 de junio de 1977 parecía una más en la extensa carrera de Elvis Presley. Cerca de 18 mil personas llenaron el recinto de la antigua Market Square Arena, en Indianápolis, esperando ver al artista que durante dos décadas había revolucionado la música popular. Nadie imaginaba que aquella presentación sería la última vez que el llamado Rey del Rock and Roll aparecería sobre un escenario.

El concierto comenzó con retraso. Antes de que Elvis apareciera, varios artistas invitados, músicos y un comediante entretuvieron al público. Pasaban las horas y la expectativa aumentaba. Finalmente, alrededor de las diez de la noche, el cantante apareció vestido con uno de sus característicos trajes blancos adornados con piedras brillantes.

Los asistentes respondieron con una ovación ensordecedora. Aunque físicamente lucía cansado y había señales evidentes del deterioro de su salud, su presencia seguía despertando una fascinación incomparable.

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Canciones, recuerdos y pañuelos empapados

Durante aproximadamente 80 minutos, Elvis recorrió buena parte de su repertorio. Interpretó clásicos como “Jailhouse Rock”, “Hound Dog”, “Love Me” y “Little Sister”, pero también temas más emotivos como “Bridge Over Troubled Water”, “Hurt” y “I Can’t Stop Loving You”.

Como acostumbraba hacerlo en sus últimas giras, el cantante tomó varios pañuelos blancos, secó con ellos el abundante sudor de su rostro y posteriormente los lanzó a sus admiradoras, quienes los atrapaban como si fueran reliquias. Para muchos de sus seguidores, aquellos pequeños trozos de tela se convirtieron en recuerdos imborrables de una noche que con el paso del tiempo adquiriría un significado mucho más profundo.

Pese al desgaste físico evidente, quienes estuvieron presentes recuerdan que Elvis se mostró amable, agradecido y dispuesto a complacer a la audiencia. Incluso dedicó unos momentos para presentar a los integrantes de su banda y agradecer el cariño recibido durante tantos años de carrera.

Concierto de Elvis Presley. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images) / Michael Ochs Archives Ampliar

La promesa que nunca pudo cumplir

El espectáculo llegó a su fin con una de las canciones más representativas de su trayectoria: “Can’t Help Falling in Love”. Al concluir, Elvis pronunció unas palabras que hoy estremecen a sus admiradores: “Nos volveremos a ver, que Dios los bendiga, adiós”.

Aquella despedida parecía simplemente una frase afectuosa para cerrar el concierto. De hecho, el artista tenía programada una nueva gira para agosto y nadie sospechaba que el tiempo se estaba agotando. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

Siete semanas después, el 16 de agosto de 1977, Elvis Presley murió en su residencia de Graceland a los 42 años, dejando inconclusos sus proyectos y convirtiendo aquella presentación en Indianápolis en un momento irrepetible de la historia de la música.

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Cuarenta y nueve años después

Hoy, casi medio siglo después, la última actuación de Elvis sigue despertando emociones entre fanáticos y especialistas. Fotografías redescubiertas, grabaciones realizadas por asistentes y testimonios de quienes estuvieron presentes mantienen viva la memoria de una noche que pasó de ser un concierto más a transformarse en el último capítulo de una leyenda.

Nadie en aquella arena sabía que estaba viendo al Rey abandonar el escenario por última vez. Solo con el paso de los años quedó claro que aquella despedida, acompañada por pañuelos blancos y una promesa de regreso, fue en realidad el adiós definitivo de uno de los artistas más influyentes del siglo XX.