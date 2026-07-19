Adiós a las multas, estos coches no pagarán adeudos por infracciones vehiculares

El Gobierno de Sonora anunció un nuevo beneficio para facilitar la regularización de vehículos en la entidad. A través de un programa oficial, determinados automóviles podrán obtener la condonación del 100% de los adeudos por infracciones vehiculares, siempre que sus propietarios cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades estatales.

La medida fue dada a conocer por el Gobierno de Sonora mediante sus canales oficiales y forma parte de una estrategia para incentivar que los contribuyentes se pongan al corriente con sus obligaciones vehiculares durante 2026.

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¿Qué vehículos no pagarán adeudos por infracciones vehiculares?

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Sonora, el beneficio está dirigido a los propietarios de vehículos que realicen su proceso de regularización y cumplan con las condiciones establecidas por la Secretaría de Hacienda estatal.

Como parte del programa, los automovilistas podrán acceder a la condonación total de los adeudos por multas de tránsito, lo que representa un ahorro importante para quienes mantienen infracciones pendientes de años anteriores.

Las autoridades señalaron que el objetivo es facilitar que más ciudadanos regularicen la situación de sus vehículos y mantengan vigente su documentación oficial.

¿Cómo obtener el beneficio en Sonora?

Para acceder a la condonación, los propietarios deberán acudir a los módulos o realizar el trámite en los canales oficiales habilitados por el Gobierno de Sonora durante la vigencia del programa.

Antes de iniciar el proceso, las autoridades recomiendan verificar:

Que el vehículo sea elegible para el beneficio.

Cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda estatal.

Liquidar los conceptos que no formen parte de la condonación, en caso de que existan.

Realizar el trámite únicamente mediante plataformas y oficinas oficiales.

El Gobierno estatal recordó que los programas de estímulos fiscales tienen una vigencia determinada, por lo que es importante realizar el trámite dentro del periodo anunciado oficialmente.

¿Por qué Sonora ofrece esta condonación de multas?

Las autoridades explicaron que este tipo de incentivos buscan incrementar la regularización del padrón vehicular, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y brindar apoyo económico a las familias sonorenses.

Además de reducir la carga financiera para miles de propietarios, la medida permite actualizar el registro estatal de vehículos y mejorar el cumplimiento de los trámites relacionados con la movilidad.

El Gobierno de Sonora pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de sus redes sociales verificadas y de los portales oficiales para conocer las fechas, requisitos y alcances del programa de condonación de adeudos por infracciones vehiculares durante 2026.