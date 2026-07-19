Convocatoria Conavi Julio 2026: ¿Ya comenzó el registro para la Vivienda Bienestar?

Esto se sabe del registro para Vivienda Bienestar y los requisitos oficiales. Getty Images

Miles de personas están a la espera de una nueva convocatoria de Vivienda para el Bienestar de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Durante julio de 2026, el programa continúa con la construcción y entrega de viviendas en distintos estados, pero hasta el momento no se ha abierto un nuevo registro presencial para nuevos beneficiarios.

La Conavi mantiene habilitado el preregistro en línea, el cual permite a las personas interesadas manifestar su interés en el programa y facilitar la planeación de futuras convocatorias. Sin embargo, este trámite no garantiza la asignación de una vivienda, ya que el registro oficial se realizará cuando la dependencia publique las convocatorias correspondientes.

¿Ya abrió la convocatoria de Vivienda Bienestar en julio de 2026?

No. Hasta este mes de julio de 2026, Conavi no ha anunciado una nueva convocatoria de registro presencial para incorporarse al Programa Vivienda para el Bienestar.

El director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, ha señalado que las personas interesadas deben mantenerse atentas a los canales oficiales, ya que las próximas convocatorias se publicarán conforme avance la construcción de viviendas en los municipios participantes.

Mientras tanto, el Gobierno de México continúa con la meta de construir 73 mil 498 viviendas durante esta etapa del programa y entregar decenas de miles de casas antes de concluir 2026.

Requisitos para registrarse en Vivienda Bienestar Conavi 2026

Aunque la convocatoria aún no se publica, la Conavi mantiene los criterios generales para quienes buscan participar en el programa.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener 18 años o más.

Contar con CURP e identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

No ser derechohabiente de Infonavit o Fovissste para este esquema social.

Acreditar ingresos dentro de los criterios establecidos por el programa.

Residir en alguno de los municipios donde se desarrollen proyectos de Vivienda para el Bienestar.

Además, el programa otorga prioridad a sectores vulnerables como:

Mujeres jefas de familia.

Personas adultas mayores.

Personas con discapacidad.

Integrantes de pueblos indígenas y afromexicanos.

Familias con mayor rezago habitacional.

¿Qué falta para que abra el registro oficial de Conavi?

Actualmente, los interesados únicamente pueden realizar el preregistro digital mediante la plataforma oficial de la Conavi para integrar su información y recibir futuras notificaciones. Posteriormente, cuando se publique la convocatoria correspondiente, el registro se realizará en los módulos que instalará la dependencia en los municipios participantes.

La Conavi también pidió a la población evitar caer en fraudes. La dependencia recordó que ningún gestor puede garantizar una vivienda, no se solicitan pagos para participar y toda la información oficial se publica únicamente en los canales institucionales. Recientemente incluso emitió una alerta por falsos registros y ofertas difundidas en redes sociales.

Por ahora, la recomendación es mantenerse pendiente de gob.mx/conavi y del portal oficial de prerregistro, ya que ahí se anunciarán las fechas, sedes y municipios donde se abrirá la próxima convocatoria para acceder al programa Vivienda para el Bienestar 2026.