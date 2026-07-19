e.firma y RFC sin cita: ¿siguen abiertas las oficinas móviles del SAT instaladas en México?

Oficinas móviles del SAT: dónde sacar la e.firma y el RFC sin cita en julio de 2026. IA

Si necesitas tramitar tu RFC, obtener o renovar la e.firma o solicitar tu Constancia de Situación Fiscal sin cita, hay buenas noticias. Durante julio de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene en operación su programa Oficina Móvil, con módulos itinerantes que recorren distintos municipios del país para acercar los servicios fiscales a la población.

Estas oficinas móviles están dirigidas principalmente a personas que viven en comunidades alejadas de una Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente, aunque también brindan atención en universidades, ferias de empleo, centros de trabajo y eventos organizados con autoridades estatales y municipales. Lo mejor es que los trámites se realizan sin necesidad de agendar una cita previa.

¿Las oficinas móviles del SAT siguen abiertas en julio de 2026?

Sí. El SAT confirmó que el programa Oficina Móvil continúa activo durante julio de 2026 y cada semana publica un calendario con los estados, municipios, fechas y horarios donde se instalarán los módulos itinerantes.

Por ejemplo, durante la semana del 13 al 17 de julio se desplegaron oficinas móviles en distintos municipios de varios estados del país, mientras que otras jornadas especiales continúan programándose conforme avanza el mes. El organismo recomienda consultar el calendario oficial antes de acudir, ya que las sedes cambian semanalmente.

¿Qué trámites puedes hacer sin cita en las oficinas móviles?

Las oficinas móviles permiten realizar algunos de los servicios más solicitados por los contribuyentes.

Entre ellos destacan:

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Generación de la e.firma.

Renovación de la e.firma.

Impresión de la Constancia de Situación Fiscal.

Orientación para habilitar el Buzón Tributario.

Actualización de medios de contacto.

Asesoría fiscal para personas físicas.

La atención se brinda conforme llegan los usuarios, por lo que no es necesario obtener una ficha electrónica o reservar una cita desde el portal del SAT. Sin embargo, la autoridad recomienda acudir temprano debido a la alta demanda en algunas sedes.

¿Cómo consultar la ubicación de la oficina móvil más cercana?

El SAT actualiza constantemente el calendario de Oficina Móvil en su portal oficial, donde es posible verificar la ubicación exacta, fechas, horarios y los documentos necesarios para cada trámite.

Generalmente, los módulos operan de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas, aunque algunas sedes pueden tener horarios distintos dependiendo del municipio o del evento donde se instalen.

Antes de acudir, el SAT recomienda llevar una identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio y cualquier documento adicional que corresponda al trámite solicitado. También recuerda que todos los servicios son gratuitos y que cualquier cambio en las rutas de las oficinas móviles se publica únicamente a través de sus canales oficiales.