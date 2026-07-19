Programa Hoy No Circula lunes 20 de julio: confirman que autos descansan en la CDMX y Edomex

Si este lunes 20 de julio de 2026 planeas utilizar tu automóvil en la Ciudad de México (CDMX) o en el Estado de México (Edomex), es importante revisar el Programa Hoy No Circula para evitar multas y el envío del vehículo al corralón.

De acuerdo con el calendario oficial del programa aplicado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), este lunes deberán suspender su circulación los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma de verificación 1 y 2. La restricción se aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa.

¿Qué autos no circulan este lunes 20 de julio?

Este lunes 20 de julio descansan los siguientes vehículos:

Engomado amarillo .

. Terminación de placas 5 y 6 .

. Holograma 1 y 2 .

. Vehículos foráneos, conforme a las restricciones vigentes.

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos eléctricos, híbridos, motocicletas, transporte de emergencia y otras unidades exentas, pueden circular con normalidad, salvo que la CAMe active una contingencia ambiental extraordinaria.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco y Chalco, entre otros municipios metropolitanos.

El objetivo del programa es disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Quienes incumplan el Programa Hoy No Circula pueden recibir una multa equivalente a entre 20 y 30 UMA, además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular (corralón), dependiendo de la infracción aplicada por la autoridad correspondiente.

Antes de salir, también es recomendable verificar si la CAMe ha emitido alguna contingencia ambiental, ya que en esos casos puede activarse el Doble Hoy No Circula, ampliando las restricciones para otros hologramas y terminaciones de placa.