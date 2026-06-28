Sudáfrica vs Canadá EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Sudáfrica y Canadá se enfrentan este domingo 28 de junio en el Estadio de Los Ángeles por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones hicieron historia al superar por primera vez la fase de grupos y ahora buscarán un lugar en los cuartos de final del torneo.

Entrenamiento selección Sudáfrica / Harry How Ampliar

El ganador avanzará a los cuartos de final y seguirá escribiendo una página histórica en su respectivo fútbol.

¿Cómo llega Sudáfrica a los dieciseisavos de final?

Los Bafana Bafana protagonizaron una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. Después de debutar con una derrota frente a México, el conjunto dirigido por Hugo Broos reaccionó con un empate ante República Checa y una victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, resultado que le permitió terminar segundo del Grupo A.

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El crecimiento futbolístico del equipo quedó reflejado en la solidez defensiva y en la velocidad para atacar los espacios. Hugo Broos reconoció que la clasificación representa uno de los momentos más importantes de su carrera y destacó la evolución mostrada por sus jugadores durante el torneo.

Gran parte de las esperanzas sudafricanas recaen en Thapelo Maseko, autor del gol que selló el pase a la fase de eliminación directa, además del liderazgo de Teboho Mokoena en el mediocampo y la seguridad del capitán Rowen Williams bajo los tres postes.

Posible alineación de Sudáfrica

Rowen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Thalente Mbatha, Teboho Mokoena, Yaya Sithole; Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko y Evidence Makgopa.

Teboho Mokoena / Lars Baron Ampliar

¿Cómo llega Canadá al partido ante Sudáfrica?

Canadá también vive el mejor Mundial de su historia. El equipo dirigido por Jesse Marsch terminó segundo del Grupo B después de sumar cuatro puntos, destacando la goleada por 6-0 sobre Qatar, el primer triunfo canadiense en una Copa del Mundo.

Aunque cayó 2-1 frente a Suiza en la última jornada, el funcionamiento ofensivo dejó buenas sensaciones. Jonathan David atraviesa un gran momento tras marcar un triplete en la fase de grupos, mientras que Cyle Larin continúa siendo una pieza clave en el ataque.

El cuerpo técnico espera recuperar a Alphonso Davies y Moïse Bombito para este compromiso, dos futbolistas fundamentales para elevar el nivel competitivo del equipo. La única baja sensible continúa siendo Ismaël Koné, quien quedó fuera del torneo por lesión.

Cyle Larin / Emilee Chinn Ampliar

Posible alineación de Canadá

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio, Ali Ahmed; Jonathan David y Cyle Larin.

Historial entre Sudáfrica y Canadá

El historial favorece ligeramente a Sudáfrica, aunque son muy pocos los antecedentes entre ambas selecciones.

Los equipos únicamente se han enfrentado en dos ocasiones: Sudáfrica 2-0 Canadá (2002), Sudáfrica 0-0 Canadá (2005)

Canadá buscará conseguir su primera victoria frente al conjunto africano en un duelo oficial.

¿Qué sigue para el ganador?

El equipo que avance a los cuartos de final continuará firmando la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo. Para Sudáfrica significaría confirmar su crecimiento internacional, mientras que Canadá buscará consolidarse como una de las selecciones emergentes del continente. El vencedor enfrentará un reto de mayor exigencia en la siguiente ronda, donde estará en juego un boleto a las semifinales del Mundial 2026.

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Sudáfrica vs Canadá DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER