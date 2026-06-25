¡Los 16vos del Mundial 2026 llegan a los cines! Así puedes comprar los boletos

La emoción por el Mundial 2026 no solo se vive en los estadios y, claro nos ha quedado. Tras asegurar su pase a los dieciseisavos de final, la Selección Mexicana también podrá ser apoyada desde las salas de cine, donde los aficionados tendrán la oportunidad de ver el próximo partido del Tricolor en pantalla gigante y con una experiencia muy similar a la de un evento deportivo en vivo.

¿Cuándo será el partido de México en los dieciseisavos de final?

Luego de terminar como líder de su grupo, México disputará su encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final el próximo martes 30 de junio de 2026, en un partido que definirá su permanencia en la Copa del Mundo.

De acuerdo con la información difundida por las cadenas de cine participantes, la transmisión en salas comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para evitar contratiempos.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a México en el cine?

Los boletos para la transmisión del partido ya comenzaron a ponerse a la venta en complejos seleccionados del país. Según la información disponible, los precios oscilan entre los 99 y 129 pesos, dependiendo de la ciudad, el complejo y el tipo de sala elegida. Algunas funciones especiales también podrían incluir costos adicionales por formatos premium o beneficios exclusivos para los asistentes.

La venta de entradas se realiza a través de los canales oficiales de las cadenas participantes, por lo que se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda que suelen generar los partidos de la Selección Mexicana durante el Mundial.

Una nueva forma de vivir el Mundial 2026

Ver futbol en el cine se ha convertido en una tendencia cada vez más popular, especialmente durante eventos internacionales como la Copa del Mundo. Las pantallas de gran formato, el sonido envolvente y la posibilidad de compartir la experiencia con otros aficionados han convertido estas transmisiones en una alternativa atractiva para quienes buscan una experiencia más inmersiva.

Con México ya instalado en los dieciseisavos de final, la expectativa crece entre los seguidores del Tricolor, quienes esperan que el equipo continúe avanzando en el torneo y siga alimentando el sueño mundialista de millones de aficionados.