Harry Kane hace historia con Inglaterra: ya es el máximo goleador inglés en los Mundiales

Harry Kane volvió a meterse de lleno en la historia grande del futbol inglés y lo hizo en el escenario donde más pesa cada gol: la Copa del Mundo. El delantero de Inglaterra se convirtió en el máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales con 11 goles, una marca que durante décadas había pertenecido a Gary Lineker y que ahora ya tiene nuevo dueño.

Inglaterra vs Panamá Mundial 2026 / Eurasia Sport Images Ampliar

El momento no fue menor. Kane llegó a esta Copa del Mundo 2026 con la posibilidad real de alcanzar una cifra histórica, y no tardó en hacerlo. Después de haber empatado previamente el registro de Lineker, el capitán inglés dio el siguiente paso y firmó el tanto que lo dejó en solitario en la cima de una lista reservada para muy pocos nombres en el futbol británico.

La dimensión del dato pesa todavía más por el apellido que dejó atrás. Gary Lineker no era cualquier referencia: era el rostro clásico del gol inglés en los Mundiales, una figura asociada directamente a México 1986 y a la selección que también brilló en Italia 90. Superarlo no solo implica romper un récord; implica apropiarse de uno de los números más simbólicos de la historia de Inglaterra en la Copa del Mundo.

Kane ya no solo es referente del presente: ahora también domina una marca histórica

La relación de Harry Kane con los Mundiales venía siendo muy fuerte desde Rusia 2018, torneo en el que explotó como gran goleador y terminó quedándose con la Bota de Oro gracias a sus seis tantos. Desde entonces, cada nueva Copa lo fue acercando más a una marca que parecía difícil de tocar, pero que ahora ya le pertenece.

Panama vs England FIFA World Cup - Group L - New York New Jersey Stadium / Bradley Collyer - PA Images Ampliar

Lo que vuelve tan especial este registro es que mezcla consistencia, jerarquía y capacidad de responder en la máxima exigencia. No se trata de una racha breve ni de una sola edición brillante. Kane construyó este récord a lo largo de varios torneos, sosteniendo protagonismo ofensivo y convirtiéndose una y otra vez en la principal referencia del ataque inglés.

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Además, el momento llega en una etapa en la que Inglaterra sigue persiguiendo una gran consagración internacional. Por eso, su gol no solo alimenta el archivo de estadísticas: también fortalece la narrativa de un equipo que quiere competir de verdad por el título. Tener a un delantero que responde con esta regularidad en la Copa del Mundo cambia cualquier panorama.

Un récord que agranda todavía más su legado con Inglaterra

Harry Kane ya era una figura histórica para su selección desde antes de este torneo. Pero convertirse en el máximo goleador de Inglaterra en la historia de los Mundiales lo coloca en otra dimensión. Es una marca que no depende solo del talento, sino también de longevidad, personalidad y capacidad para aparecer cuando el escenario se vuelve gigantesco.

Hoy, su nombre ya no está solo entre los grandes delanteros ingleses de su generación. Ya está también por encima de una leyenda como Lineker en uno de los rubros más prestigiosos que puede ofrecer un Mundial. Y cuando eso ocurre, el legado deja de discutirse: simplemente se confirma.