Bielsa rompe el silencio tras la eliminación de Uruguay y revela la verdad sobre el cambio de Muslera

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó un sabor amargo en la Celeste. Tras caer 0-1 ante España en un partido clave, donde un error de Fernando Muslera facilitó el gol de Álex Baena, Marcelo Bielsa rompió el silencio y ofreció explicaciones contundentes sobre el cambio del arquero y el desempeño general del equipo.

Marcelo Bielsa dirigiendo ante España / MB Media Ampliar

El error de Muslera y el cambio en el entretiempo: lo que dijo Bielsa

En el partido decisivo contra España, Muslera cometió un grosero error que derivó en el único gol del encuentro. Bielsa decidió reemplazarlo en el entretiempo por Sergio Rochet. Ante las preguntas de la prensa, el entrenador argentino fue claro: “Yo no la tomé, fue una decisión que tomó el mismo Muslera”.

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Bielsa evitó profundizar en críticas directas al veterano arquero de 40 años, pero reconoció que “obviamente hay una parte de su actuación que todos hemos visto”. A pesar de los cuestionamientos previos (especialmente tras los goles recibidos contra Arabia Saudita y Cabo Verde), el DT había respaldado a Muslera por su experiencia, personalidad y buen momento en Estudiantes de La Plata.

“Muslera tomó la decisión de salir”, cuenta Marcelo Bielsa a @DSports. pic.twitter.com/maTRsetxCG — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) June 27, 2026

Bielsa asume toda la responsabilidad

Más allá del caso puntual del arquero, Marcelo Bielsa no esquivó la autocrítica. Visiblemente frustrado tras la eliminación, el “Loco” declaró:

“Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores. No logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores”.

Uruguay sumó solo 2 puntos en el Grupo H producto de dos empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde y una derrota ante España, muy por debajo de las expectativas. Bielsa mencionó que el objetivo era llegar a 7 puntos, pero el equipo no lo consiguió. Su futuro al frente de la Celeste queda en entredicho, aunque él ya ha dejado entrever que su ciclo podría terminar tras el Mundial.

"PARA EL GERIATRICO"



Porque tras la PATETICA eliminación de Uruguay del Mundial, el por ahora DT Marcelo Bielsa, se mostró enojado al punto de gritarle a los periodistas que aguardaban para entrevistarlo. pic.twitter.com/9gvYsr9gZr — Tendencia Final (@TendenciaFinal) June 27, 2026

¿Qué falló en la Celeste?

• Defensa vulnerable: Errores individuales, incluyendo los de Muslera, marcaron los partidos clave.

• Falta de contundencia: A pesar de contar con figuras como Federico Valverde, el equipo no logró convertir su potencial en resultados.

• Decisiones técnicas: El respaldo a Muslera y cambios como la salida de Valverde en el segundo tiempo generaron debate.