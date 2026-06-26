Venezuela agradece a México ser primer respondiente ante la tragedia

La directora de Red de Periodismo Ciudadano y corresponsal de W Radio en Venezuela, Patricia Rodríguez compartió la “sorpresa y duelo por un golpe inesperado de la vida” , como calificó los sismos que han dejado al menos 598 fallecidos, miles de heridos y daños incalculables y para los cuales afirma “no estábamos preparados”.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la periodista dijo que la única forma que tiene la prensa de llegar a lo que podría considerarse la zona cero, La Guaira, es en moto, ante la devastación que vive Venezuela luego de los dos sismos registrados de magnitud 7,2 y 7,5.

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Patricia quien radica en Caracas, compartió que es la zona en la que se localizan casas de embajadores, residencias de empresarios , de las pocas empresas “que han sobrevivido a la tragedia política del país”.

En Caracas, detalló todo se ha concentrado en tres edificios, dos torres de 14 pisos cada una de ellas se desplomó dejando solo una. Del resto, dijo el 30% de los edificios son viejos de ahí el impacto y la afectación.

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La periodista se dijo segura de la solidaridad internacional, agradeció que la primera llegada fue de México, con quienes se han podido organizar rescates de las víctimas de estos dos edificios que de alguna forma son identidad de la tragedia.

Y reconoció “Nosotros no estábamos preparados como los mexicanos, no tenemos esa cultura ante un sismo”.

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Los mexicanos nos enseñaron en qué momento guardar silencio

Y resaltó “ayer los mexicanos nos enseñaron a guardar silencio”, el silencio en los escombros en donde las retroexcavadoras se detienen cuando los rescatistas logran escuchar e identificar los sonidos pidiendo auxilio. “todos en silencio y en oración”.

La periodista compartió la tragedia de su amiga quien, viviendo a 6 horas de caracas, su hijo Juan Diego, fue una de las víctimas mortales de este evento, él se encontraba con cuatro jóvenes más y solo una de ellas ha sobrevivido por horas entre escombros.

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