Clara Brugada ofrece apoyo técnico y expertos de CDMX a Venezuela por sismos
Clara Brugada, puso a disposición del gobierno de Venezuela toda la capacidad técnica y experiencia en rescate de la capital mexicana, tras el devastador doble sismo que dejó al menos 188 personas fallecidas
Tras los sismos en Venezuela que sacudieron ayer a ese país, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, puso a disposición del gobierno de esa nación toda “la experiencia” que tiene la capital mexicana en materia de sismos.
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¿Qué apoyo ofreció la Ciudad de México a Venezuela?
“La ciudad de México sabe sabe lo que significa levantarse después de que la tierra tiembla; por eso ponemos a disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las autoridades venezolanas toda nuestra capacidad técnica experiencia y ayuda para apoyar al pueblo que hoy está sufriendo”.
Venezuela no está sola, la Ciudad de México es solidaria y la apoyaremos porque tenemos expertos “ en trabajar cuando se trata de estos grandes problemas”, dijo.
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¿Qué tipo de ayuda enviará la CDMX?
La jefa de gobierno no especifico que tipo de ayuda podría enviar a esa nación latinoamericana que sufrió dos sismos este miércoles y que han dejado, al menos, 188 personas fallecidas y más de mil 500 heridas.
Estas declaraciones fueron hechas al termino de la reinauguración de los embarcaderos de Nuevo Nativitas, Zacapa y Las Flores en Xochimilco.