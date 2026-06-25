Terremoto en Venezuela: ¿Cuál fue la zona con más daños por el sismo de magnitud 7.1?

El terremoto de magnitud 7.1 que sacudió a Venezuela el 24 de junio de 2026 dejó una devastación sin precedentes en la región centro-norte del país. De acuerdo con los reportes oficiales y la información preliminar de los organismos de emergencia, el estado de La Guaira concentra los daños más severos, con cientos de edificios afectados, infraestructura colapsada y decenas de personas atrapadas bajo los escombros, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

El movimiento telúrico, registrado inicialmente con una magnitud de 7.1 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fue seguido segundos después por otro sismo aún más fuerte, lo que agravó los daños en varias entidades venezolanas. Las autoridades decretaron emergencia nacional y movilizaron equipos de rescate, militares y personal médico hacia las zonas más afectadas.

La Guaira fue la región con mayor destrucción tras el terremoto

Los reportes oficiales indican que La Guaira sufrió el mayor impacto del terremoto debido a la intensidad del movimiento y a la vulnerabilidad de numerosas construcciones. En municipios costeros se registró el colapso de edificios habitacionales, hoteles y vialidades, además de afectaciones en los servicios de electricidad, agua potable y telecomunicaciones.

Las brigadas de rescate trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes entre los inmuebles derrumbados. Hasta el momento, el Gobierno venezolano mantiene activos los operativos de búsqueda con apoyo de cuerpos especializados y voluntarios.

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¿Qué otros estados resultaron afectados por el sismo en Venezuela?

Aunque La Guaira concentra la mayor destrucción, los efectos del terremoto también alcanzaron a Carabobo, Miranda, Aragua, Falcón y parte del área metropolitana de Caracas, donde se reportaron edificios dañados, hospitales evacuados, cortes de energía y afectaciones en carreteras.

Terremoto en Venezuela: ¿Cuál fue la zona con más daños por el sismo de magnitud 7.1? pic.twitter.com/iGVYKDaoST — Franc (@paco__miranda) June 25, 2026

Las autoridades confirmaron que continúan las inspecciones estructurales para determinar qué inmuebles presentan riesgo de colapso, mientras se mantienen las evaluaciones de protección civil y los monitoreos sísmicos ante posibles réplicas.

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Continúan los rescates y la ayuda internacional para Venezuela

Tras la emergencia, diversos países comenzaron a ofrecer asistencia humanitaria, equipos de búsqueda y suministros médicos para apoyar las labores de rescate. Mientras tanto, organismos especializados mantienen la vigilancia por posibles réplicas y exhortan a la población a seguir únicamente la información emitida por las autoridades oficiales.

Especialistas explican que el terremoto ocurrió en una de las zonas de mayor actividad sísmica del norte de Venezuela, donde interactúan las placas del Caribe y Sudamérica. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) continúa monitoreando la actividad, mientras el USGS mantiene la evaluación del impacto del evento.