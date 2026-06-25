México envía ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos: Despegan aviones con rescatistas, médicos y binomios caninos

Esta noche la cancillería mexicana informó que ya fueron enviadas a Venezuela más de seis toneladas de ayuda humanitaria, tras los terremotos registrados el miércoles en ese país.

Médicos, rescatistas y binomios caninos se suman al apoyo

La Secretaría de Relaciones Exteriores consonancia con la vocación solidaria de México, a las 14:30 horas de esta fecha partieron dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Venezuela, trasladando ayuda humanitaria con motivo de los sismos registrados el 24 de junio de 2026.

FOTO: X / @SRE_mx Ampliar

A través de una comunicación se precisó que la ayuda consiste en un agrupamiento integrado por 261 efectivos, de los cuales, 240 son del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional.

Entre la ayuda se encuentran médicos, camilleros y enfermeros, así como personal especializado en labores de búsqueda y rescate para el auxilio inmediato de los afectados.

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Son 18 binomios canófilos especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo y 2.7 toneladas de insumos médicos.

El contingente partió desde la Base Aérea de Santa Lucía, Estado de México.

Además, se tiene previsto que en las próximas horas salga un avión de transporte pesado C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, trasladando 8 toneladas.

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México reafirma su tradición de apoyo internacional

El Gobierno de México lamenta profundamente las pérdidas humanas y materiales que ha dejado este suceso, y expresa sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos.

Asimismo, reafirma su tradición humanitaria y espíritu de solidaridad con todos los pueblos de América Latina y el mundo.

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