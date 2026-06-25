Uruguay vs España EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Uruguay y España se enfrentan este viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara por la última jornada del Grupo H de la Copa del Mundo 2026. La Roja llega como líder con cuatro puntos, mientras que la Celeste necesita un resultado positivo para evitar una eliminación inesperada.

Estadio Guadalajara / Hector Vivas - FIFA Ampliar

¿Qué necesita Uruguay para clasificar a los dieciseisavos de final?

La situación de Uruguay es mucho más complicada de lo que se esperaba antes del torneo. Los empates frente a Arabia Saudita y Cabo Verde dejaron al equipo de Marcelo Bielsa con apenas dos puntos. Aunque sigue dependiendo de sí mismo, una derrota ante España lo dejaría fuera de la próxima ronda.

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La presión es máxima para una selección que llegó al Mundial como una de las candidatas a avanzar con comodidad. Ahora deberá demostrar su mejor versión frente a uno de los equipos más sólidos de la competencia.

¿Cómo llega Uruguay al partido contra España?

La Celeste todavía no ha logrado reflejar en resultados el potencial de su plantel. Marcelo Bielsa asumió públicamente la responsabilidad por el rendimiento mostrado durante las primeras jornadas y sabe que el margen de error desapareció. Además, el entrenador uruguayo deberá afrontar bajas importantes.

Ronald Araújo / Julian Finney - FIFA Ampliar

Ronald Araújo y Giorgian De Arrascaeta fueron descartados para este compromiso. Especialmente sensible resulta la ausencia del mediocampista ofensivo, una pieza clave para la generación de juego. La buena noticia es el regreso de José María Giménez, quien superó problemas físicos y estará disponible para reforzar la defensa.

Posible alineación de Uruguay

Formación: 4-3-3

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olvera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Federico Viñas,, Maximiliano Araújo.

¿Cómo llega España a la última jornada del Grupo H?

España recuperó confianza después de su contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita.

Tras el inesperado empate frente a Cabo Verde, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente respondió con una actuación convincente que lo dejó muy cerca de asegurar el primer lugar del sector.

La principal mejora llegó en el mediocampo. El ajuste táctico que retrasó la posición de Pedri permitió una circulación más fluida y potenció el rendimiento de Dani Olmo y Álex Baena, dos futbolistas que fueron determinantes en el triunfo más reciente.

Defensivamente, la Roja también transmite seguridad. Unai Simón mantiene su portería invicta en el torneo y la dupla conformada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte se ha consolidado como una de las más sólidas de la fase de grupos.

Selección España / Quality Sport Images Ampliar

Posible alineación de España

Formación: 4-3-3

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal.

Lo que sigue para Uruguay y España en el Mundial 2026

España buscará asegurar el liderato del Grupo H y avanzar a los dieciseisavos de final con una ruta favorable hacia las rondas decisivas. Uruguay, en cambio, afronta un partido de supervivencia: necesita sumar para evitar una eliminación que sería una de las mayores sorpresas de la fase de grupos y mantener vivo su sueño mundialista.

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Uruguay vs España DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER