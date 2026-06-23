¿Tiene visa o no? Esteban Villegas aclara su situación con Estados Unidos

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, aseguró que sí cuenta con visa para viajar a los Estados Unidos, sin embargo, esta se encuentra con una alerta amarilla.

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¿Qué situación presenta la visa del gobernador de Durango?

En entrevista con medios de comunicación este martes, explicó que, cuando intentó ingresar al vecino país del norte, lo pasaron a un cuarto y le dijeron que no le iban a quitar el documento, por lo que hay que resolver algún tema, como puede ser el de algún homónimo.

En esa ocasión, recordó, le comunicaron que tenía que resolver el problema de fondo, y es lo que está tratando de hacer con el Consulado de Monterrey, instancia con la que aseguró tener muy buena relación, incluso le están ayudando porque ellos mismos no saben qué es lo que pasa, y “a quitar ese detalle”.

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¿Qué explicación dio sobre la alerta amarilla en su visa?

Refirió que estos meses no ha tenido la necesidad de viajar a los Estados Unidos, pero cuando va a otro país como China o España, sostuvo, “si se tiene una restricción, no te dejan volar por el espacio aéreo porque cruzas por la Unión Americana, entonces tienen problemas para viajar si es que el avión pasa por la misma, ya que si hay una emergencia se tendría que aterrizar de emergencia”.

“Si tengo visa y están revisando, porque brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”. —

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