Memo Ochoa hace historia en el Mundial 2026: entra de cambio ante República Checa y consuma su sexto Mundial

Guillermo “Memo” Ochoa disputó minutos en el Mundial 2026 este miércoles 24 de junio, cuando Javier Aguirre lo mandó al campo en sustitución de Raúl “Tala” Rangel al 78 en el Estadio Ciudad de México. Con ese ingreso, el tapatío de 40 años se convierte en el primer futbolista mexicano en pisar la cancha en seis Copas del Mundo distintas.

Czechia vs Mexico Group A FIFA World Cup 2026 / Hector Vivas - FIFA Ampliar

¿Qué pasó con Memo Ochoa ante Chequia?

Con el marcador controlado y el liderato del Grupo A prácticamente en la bolsa, Aguirre realizó el cambio al minuto 78: Ochoa entró en lugar de Rangel, quien había mantenido el arco invicto durante toda la fase de grupos.

Guillermo Ochoa México Mundial 2026 / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Lo que vino después fue una explosión. Más de 80,000 personas en el Estadio Ciudad de México se pusieron de pie al mismo tiempo para recibir a un hombre que lleva veinte años cargando la portería de México.

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¿Por qué es histórico este momento para el fútbol mexicano?

Ochoa llega al Mundial 2026 a los 40 años y firma una marca sin precedente: es el primer mexicano en disputar seis Copas del Mundo, un hito que en esta edición solo comparten Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Ochoa Copa Mundial de la FIFA 2026 / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Cuando México viajó a Alemania 2006, Guillermo Ochoa tenía apenas 20 años y viajó como tercer portero. Ese chico de Guadalajara que casi nadie veía como titular terminó convirtiéndose en el rostro más reconocible del Tri en el mundo. Las atajadas ante Brasil, la noche mágica contra Alemania en Rusia, el penalti detenido a Lewandowski en Qatar: cada Mundial tiene una escena con su nombre.

¿Cómo reaccionó el Estadio Azteca?

El ingreso de Ochoa provocó una ovación masiva de la hinchada presente en el Estadio Ciudad de México. Para la afición mexicana, el momento tenía una carga emocional imposible de disimular: ver a su portero emblema pisar un Mundial en casa, cerrando una carrera de dos décadas bajo los tres palos del Tri.

Czechia vs Mexico FIFA World Cup 2026 - Group A / Anadolu Ampliar

La entrada de Ochoa se interpretó también como una posible despedida del fútbol. A sus 40 años, con un sexto Mundial consumado, el capítulo final de su carrera internacional parece haberse escrito de la mejor manera.

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¿Qué sigue para México en el Mundial 2026?

El Tri cierra la fase de grupos con nueve puntos y portería invicta, liderando el Grupo A de manera impecable. México avanza a los dieciseisavos de final tras sumar su tercer triunfo consecutivo.

El siguiente rival del Tri en la ronda de 16 se definirá con los resultados de los otros grupos. Lo que ya está claro: México llega al siguiente round con el mejor momento colectivo del torneo, con Rangel como titular natural en portería y con Ochoa como el símbolo histórico que respalda al vestidor desde adentro.