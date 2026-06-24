Brasil goleó a Escocia y se adueñó del liderato del Grupo C

Escocia y Brasil protagonizaron un encuentro sin mayores sobresaltos para la selección sudamericana. El partido se disputó en el Estadio Miami, donde la Canarinha se impuso con autoridad para asegurar su pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

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Desde los primeros minutos, Brasil ejerció una presión alta que complicó la salida del conjunto escocés. Al minuto 7, un error defensivo fue aprovechado por Vinicius Jr., quien recuperó el balón y definió con precisión para abrir el marcador y poner el 1-0.

La escuadra brasileña mantuvo el control del encuentro durante toda la primera mitad, dominando la posesión y generando las ocasiones más peligrosas. Ya en el tiempo agregado, Bruno Guimarães envió un gran centro al área y nuevamente apareció Vinicius Jr. para conectar un remate de cabeza que significó el 2-0 antes del descanso.

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En la segunda mitad, Escocia intentó reaccionar y buscó acercarse al arco defendido por Alisson. Sin embargo, ese impulso inicial se fue diluyendo con el paso de los minutos. Al 60’, una destacada jugada colectiva terminó con un pase de Bruno Guimarães para Matheus Cunha, quien definió cruzado ante la salida del guardameta para sentenciar el encuentro con el 3-0 definitivo.

A partir de ese momento, Brasil administró la ventaja sin dificultades, mientras que Escocia apenas logró inquietar con un disparo que fue controlado por Alisson con una buena intervención. Con esta victoria, Brasil aseguró su presencia en la fase final del Mundial y ahora aguardará a su rival para los dieciseisavos de final.