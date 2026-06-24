Guillermo Ochoa encendió las alarmas en México, ¿jugará ante República Checa?

Guillermo Ochoa volvió a colocarse en el centro de la conversación en plena Copa del Mundo 2026, pero esta vez no por una atajada ni por una actuación histórica, sino por un susto físico que alcanzó a preocupar al entorno de la Selección Mexicana. A horas del duelo frente a Chequia, una presunta lesión del guardameta levantó alertas entre la afición, aunque el propio Javier Aguirre salió a ponerle freno a cualquier versión alarmista y dejó claro que el arquero está en condiciones de jugar.

Memo Ochoa y Javier Aguirre / Hector Vivas - FIFA Ampliar

La preocupación nació después de que se reportara un problema físico durante una de las prácticas del Tri. El tema no tardó en crecer por una razón evidente: Ochoa sigue siendo uno de los nombres más pesados del plantel mexicano y cualquier molestia suya, en plena fase decisiva del torneo, inevitablemente genera ruido. Más aún cuando el partido ante Chequia puede servir para ajustar detalles importantes antes de la ronda de eliminación directa.

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Aguirre explicó qué pasó realmente con Memo Ochoa

Fue el propio Javier Aguirre quien se encargó de aclarar el tema. El técnico mexicano explicó que Ochoa sufrió un resbalón durante el entrenamiento y que el golpe fue en la cadera, no en la rodilla como inicialmente se llegó a pensar. La escena provocó inquietud en el momento, pero la valoración posterior dejó un mensaje tranquilizador para el cuerpo técnico y para la afición.

Guillermo Ochoa / Molly Darlington - FIFA Ampliar

De acuerdo con la explicación del seleccionador, el incidente tuvo más de susto que de gravedad. Incluso remarcó que Memo siguió trabajando y que físicamente se encuentra muy bien, destacando el cuidado que mantiene a su edad y el estado en que ha llegado a este Mundial. En otras palabras, en el entorno del Tri no ven la situación como una lesión seria, sino como un golpe menor producto de las condiciones del campo.

Un susto que llega en un momento sensible para el Tri

El contexto también explica por qué la noticia pegó tanto. México está por disputar su último partido de la fase de grupos frente a Chequia, un encuentro que puede servir para cerrar con paso perfecto y seguir fortaleciendo la confianza del equipo. Además, alrededor de Ochoa ya existía expectativa por saber si tendría minutos en este compromiso, así que cualquier molestia física terminaba por hacer todavía más grande el tema.

Aguirre, eso sí, evitó confirmar si Memo será titular. Pero su mensaje principal fue contundente: el arquero está sano, disponible y sin una lesión de gravedad que lo ponga fuera del partido.