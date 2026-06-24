¿Cómo llegarás al Estadio de la CDMX? La movilidad está garantizada: Héctor Ulises García

Con más de 600 vehículos a disposición incluso scooters, la llegada de la afición al Estadio está asegurada: Movilidad CDMX.

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, detalló las condiciones en que se encuentra la capital mexicana en la materia durante este miércoles y previo al partido de México contra Chequia.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, confirmó la participación de 600 funcionarios de diversas dependencias como Seguridad Ciudadana, Movilidad, Medio Ambiente, Protección Civil, Gobierno, Cultura hasta la Secretaría del Agua participan en la atención de la ciudadanía.

De inicio dijo que se ponen dos servicios a disposición en cuestión de movilidad que a partir de la una de la tarde saldrá de Plaza Carso directo al Estadio de la Ciudad de México. hay estacionamiento en la plaza, aborda su trolebús con costo por que van sentados en un total de 30 personas con más de 600 vehículos para dar servicio.

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🔴Con motivo del partido de México VS. Chequia se tienen contemplado transportes desde el Estadio Ciudad de México hasta el Ángel de la Independencia



En cabina nos visita @HectorUlisesGN, secretario de @LaSEMOVI #AsíLasCosasW con @warkentin pic.twitter.com/ze8i2ZmvVg — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 24, 2026

Las salidas de trolebús directo al Estadio son:

Plaza Carso

Santa Fe

Auditorio Nacional

Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

También hay servicio de RAID, en un plan de movilidad que conjuga tres momentos, dar servicio a la gente en trayecto cotidiano, que son 65 mil personas, segundo a usuarios que van al Estadio y tercero garantizar a la gente que va a festejar en el Ángel, y termina a la una de la mañana el servicio a todas partes de la Ciudad.

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¿Continúa la última milla?

Entre los ajustes que se han realizado, dijo se encuentran los de la llamada última milla, ya que debido a manifestaciones en otras ocasiones se tomaron rutas alternas. Por ello recordó a los ciudadanos que “la última milla es peatonal”.

En este límite de última milla se encuentran los taxis y servicios de aplicación, así como el entronque con el Tren Ligero que llega a Taxqueña.

Resaltó la capacidad de movilización ahora con 4 convoyes articulados y 17 nuevos trenes ligeros que trasladan en 5 horas a 60 mil personas.

Ampliación de servicios y movilidad sustentable

Se crearon 2 líneas nuevas de Trolebús, de Chapultepec a Santa Ursula, y la conexión de Línea 12 a Santa Ursula y a Taxqueña por Miramontes y por Circuito Aztecas.

El costo de las diversas rutas es especial, porqué “si la gente puede pagar un boleto puede pagar el transporte”.

Además, dijo, hay 4 mil vehículos, bicicletas y scooters para la última milla.

En suma, dijo García Nieto, hay una gran variedad de opciones para llegar al Estadio, así como la ampliación de servicios normales de Metro y Metrobús, que concluyen a la 1 de la mañana.

Con todo esto se genera una nueva cultura de movilidad y uso de vehículo particular, con una visión de calle compartida, pues afirmó que el transporte público tiene capacidad y la transformación e inversión fue enorme, amigable y sustentable.

Recalcó que “el vehículo particular solo mueve al 20 % de los ciudadanos y utiliza el 80% de espacio público”, por lo que hizo un llamado a “cambiar el chip”.

Finalmente dijo, se empieza a modificar los sistemas de transporte para dar espacio a las personas con discapacidad, con espacios para sillas de rueda y animales de compañía y el Tren Ligero ya cuenta con salvaescaleras.

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