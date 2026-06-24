CDMX está lista para el partido de México vs Chequia y el que viene: Clara Brugada
Todo está listo para el partido de la Selección, movilidad, seguridad y operativo por lluvias, afirmó la jefa de Gobierno, quien adelantó que el próximo encuentro de la Selección también será en CDMX.
Ya no tenemos manifestaciones de la CNTE, tenemos otros movimientos que se van a expresar, pero estamos listos para recibir a más de 400 mil personas en el Ángel, más de 30 mil funcionarios van a atender el partido de hoy: 15 mi policías y 15 mil servidores cuidando del Estadio, los Fan Fest, el Zócalo y desde el Ángel hasta el Caballito para que todos puedan festejar el Mundial, detalló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada en entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”.
“Tenemos todo un equipo de gestión integral del Agua al rededor del Estadio y en toda la ciudad”, afirmó la jefa de Gobierno, quien garantizó el funcionamiento de los medios de transporte y flujo de vehículos, “está funcionando la movilidad, los operativos de seguridad, tenemos las condiciones para sacar adelantes este partido número tres”.
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La jefa de Gobierno adelantó que el próximo partido de la Selección Mexicana también será en la CDMX y al comprometer su visita a W Radio, comprometió a la maestra Warkentin a una visita a una utopía.