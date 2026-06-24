CDMX está lista para el partido de México vs Chequia y el que viene: Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada confirmó que está todo listo para el partido México vs Chequia y el que viene,

Ya no tenemos manifestaciones de la CNTE, tenemos otros movimientos que se van a expresar, pero estamos listos para recibir a más de 400 mil personas en el Ángel, más de 30 mil funcionarios van a atender el partido de hoy: 15 mi policías y 15 mil servidores cuidando del Estadio, los Fan Fest, el Zócalo y desde el Ángel hasta el Caballito para que todos puedan festejar el Mundial, detalló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada en entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas”.

“Tenemos todo un equipo de gestión integral del Agua al rededor del Estadio y en toda la ciudad”, afirmó la jefa de Gobierno, quien garantizó el funcionamiento de los medios de transporte y flujo de vehículos, “está funcionando la movilidad, los operativos de seguridad, tenemos las condiciones para sacar adelantes este partido número tres”.

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Estamos listos para el tercer partido de México en la justa mundialista.



Ya se tuvo esta experiencia de la inauguración y el partido anterior, está funcionando la movilidad, el traslado de las personas, los operativos de seguridad: @ClaraBrugadaM, titular del @GobCDMX con… pic.twitter.com/nIcIOTEW36 — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 24, 2026

La jefa de Gobierno adelantó que el próximo partido de la Selección Mexicana también será en la CDMX y al comprometer su visita a W Radio, comprometió a la maestra Warkentin a una visita a una utopía.

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