¿La Selección Mexicana es tu amor platónico o tu novia tóxica? Lo cierto es que el Mundial nos agarró y nos hizo suyos, coinciden Alberto Lati y Alejandro Rosas

Que sea platónica o tóxica, que la Selección Mexicana nos siga dando alegría, estamos en tregua para gritar gol, afirman Alberto Lati y Alejandro Rosas.

Desde el Foro Claro Sports, dos amantes del futbol y de historia se hicieron presentes en “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin para hablar de este Mundial: Alberto Lati quien ve en la Selección al amor platónico que te puede dar tu mejor verano y Alejandro Rosas, quien afirma que la Selección es como una novia tóxica pero ambos coinciden en que este Mundial “nos agarró y nos hizo suyos”.

Selección Mexicana y el reto ante Chequia

La noche de este miércoles de San Juan, la Selección Mexicana se enfrenta a Chequia, un equipo del que Alberto Lati, periodista deportivo y escritor compartió que es una elección alta, en su medio campo, defensa y ataque; “pero no es el rival más complicado”.

Pero de acuerdo con Alejandro Rosas “hoy Chequia sale a morirse en la cancha porque si le ganan a México, todavía podrían entrar en un tercer lugar”, una selección de un país que al igual que otras Repúblicas Socialistas del CCCP, que “Ángel Fernández decía que era el cucurrucucú paloma” se han adaptado a la geografía tras la caída del Muro de Berlín. Pero que hoy forma parte de esto que afirma “nos dejará una megacruda”.

Este miércoles se enfrenta México VS.Chequia en el Estadio Ciudad de México



⚽️¿Cómo creen que nos irá en este encuentro?



⚽️¿Cuáles son las historias detrás del Mundial?



En #AsíLasCosasW con @warkentin @albertolati, comentarista deportivo y el historiador @arr1910 pic.twitter.com/YU3hcEdWhj — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 24, 2026

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Sobre Ghana detalló Lati, “es una selección que supo pararse muy bien jugaron todos em bola fue un equipo con gran solidaridad con sus elementos , pero a Ghana no le interesaba la pelota… iban por un empate y los sacaron”.

Haciendo referencia al triunfo de México contra Corea, Lati reconoció que “No es fácil ganar partidos en el Mundial… si México se dedica a obstruir la dinámica de Corea como hizo con un medio campo sobrepoblado y lo sacamos de quicio, encontró que no tenía por dónde circular, entonces México lo ganó”.

“En el mundial hay que ganar como puedas ganar… España se estrelló frente a Cabo Verde, Portugal se estrelló frente a Congo, Alemania casi no puede con Costa de Marfil, Colombia de milagro pudo con los congoleses, Inglaterra no puedo con Ghana, apenas tuvo llegadas a gol… realmente Ghana hizo lo que tuvo que hacer”.

Recordando algo de historia, para Rosas “la peor derrota de México no fue la caída de Tenochtitlán o el Castillo de Chapultepec con Padierna, fue la derrota terrible de México frente a Estados Unidos 2-0 en el Mundial de Corea-Japón fue el peor lunes maldito de la historia… era impensable la desolación de ese lunes”

De México 86 recordó a la mascota “Piqué” y una selección alemana cantando, “México mi amor” y de pronto dice Lati, “nos eliminaron, mucha poesía mucho chile, pero en la primera nos patearon fuera”.

Pero en infraestructura recordó que en el 86 teníamos tres estadios mundialistas, recordó el de CU, el Azteca y Neza 86, pero a una hora la Bombonera, El Cuauhtémoc de Puebla a dos horas… y el país se llenó de Mundial”

Ahora “a pesar de los 13 partidos de 101, no dejas de ver que la gente sí conectó”.

Para Lati la conexión llegó “en el lugar del futbol, no es el más moderno, no está encapsulado, no parece nave espacial, es un estadio, es un coloso; eso me emociona profundamente”, y resaltó:

La carga que tiene el futbol para acercarnos ante la polarización; no importa futbol es futbol y basta para que vuelvas a ser niño”. —

A Rosas, le emociona el triunfo de la Selección, “no importa si fue a trompicones o fue de churro, hoy ganamos y la selección une, convoca independientemente de tu filiación política, hoy México es uno. Me emociona gritar goles, y en 10 segundos puedes sufrir lo que no has sufrido en 90 minutos… siempre puede pasar algo en el último segundo”.

“Creo y espero que hoy sea la tercera, pero que nos sigan dando estos instantes de alegría que necesitamos , México estamos en una tregua que nos permite gritar gol y México, México”.

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