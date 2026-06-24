AMOTAC denuncia corrupción en la SICT; firman minuta con García Harfuch por seguridad en carreteras

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), Miguel Ángel Santiago Solís, informó que no se ha concretado nada, pero se llegó a un acuerdo a través de una minuta modificada para que se cumplan los acuerdos porque el titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Tonatiuh Ramírez, no les dio respuesta.

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¿Qué demandas planteó AMOTAC a las autoridades?

Santiago Solís mencionó que es primordial el reemplacamiento junto con la tramitología y atender la corrupción que existe en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“En un inicio solamente nos atendió el director del enlace de Gobernación, el maestro Tonatiuh, pero pues no hubo grandes avances con él y pues, así como la vez pasada que decían que éramos politiqueros y que en 123 reuniones se nos han atendido, entonces pues fueron datos que en su momento le proporcionaron al presidente y lo mismo pasa ahora, mal informan y tristemente pues no se llegaba a nada”.

#AlAire | Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador Nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas #AMOTAC en #AsíLasCosasConLoret



¿Qué pasa con el Paro Nacional de transportistas?@CarlosLoret



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¿Qué acuerdos se alcanzaron sobre seguridad en carreteras?

El coordinador nacional de la AMOTAC señaló que fue a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch que se tomaron en cuenta algunas demandas para el bien del transporte, la sociedad y los usuarios de las carreteras.

Santiago Solís dijo que les prometieron seguridad carreteras y operativos para tomar las medidas correspondientes y atender las demandas; además puntualizó que los tramos carreteros más peligrosos son en Puebla y San Luis Potosí.

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