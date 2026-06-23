CONCAMIN y CANACAR se deslindan de los bloqueos de transportistas previstos para este 24 de junio

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y las principales cámaras y asociaciones del autotransporte del país se deslindaron de las movilizaciones y posibles bloqueos convocados para este miércoles 24 de junio en distintas regiones del país y reiteraron que la solución a las demandas del sector debe darse mediante el diálogo y la construcción de acuerdos.

Ampliar

Te podría interesar : ¿A qué hora y dónde será el megabloqueo de transportistas? Aquí te decimos las carreteras que estarán cerradas

¿Qué postura asumieron las cámaras empresariales ante los bloqueos?

En un pronunciamiento conjunto, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX) señalaron que no participan ni respaldan acciones que afecten la libre circulación de personas, bienes y mercancías.

Los organismos empresariales reconocieron que el sector del autotransporte enfrenta diversos retos que requieren atención y soluciones de fondo; sin embargo, enfatizaron que las inquietudes y demandas legítimas deben atenderse a través de la interlocución institucional y la coordinación entre autoridades y el sector productivo.

Ampliar

También puedes leer: Cerca de 13 mil robos a transporte de carga se registraron de enero a mayo de este año, con 14 víctimas mortales: Canacar

¿Por qué consideran estratégico al autotransporte para México?

Las organizaciones destacaron que el autotransporte es una actividad estratégica para el país, ya que diariamente moviliza millones de personas, así como insumos y mercancías que permiten el funcionamiento de las cadenas de suministro, la manufactura, el comercio, el turismo y gran parte de la actividad económica nacional.

Advirtieron que cualquier interrupción en las vías de comunicación genera afectaciones directas a usuarios, empresas y cadenas logísticas, además de impactar a miles de familias que dependen de estas actividades para su sustento.

Ampliar

¿Qué plantean ante las posibles movilizaciones?

Ante el escenario de posibles bloqueos, la CONCAMIN y las cámaras firmantes reiteraron su disposición para colaborar con las autoridades federales, estatales y municipales en la búsqueda de soluciones que fortalezcan al sector, privilegiando la legalidad, el interés general y la continuidad de los servicios esenciales para la población.

Síguenos en Google News y encuentra más información