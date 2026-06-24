Bloqueos de AMOTAC 2026: LISTA de carreteras que acaban de ser cerradas en México pese a acuerdos con Segob

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) inició este 24 de junio de 2026 una serie de bloqueos y concentraciones en distintos puntos del país, pese a que durante los últimos días sostuvo mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender sus demandas relacionadas con seguridad en carreteras, regulación del transporte y condiciones operativas para el sector.

Desde las primeras horas de este martes comenzaron a reportarse afectaciones en importantes vías de comunicación de la Ciudad de México, Estado de México y diversas entidades del país. Los bloqueos han provocado complicaciones para miles de automovilistas y transportistas que circulan por algunas de las principales carreteras federales.

¿Qué carreteras y vialidades presentan bloqueos por AMOTAC?

Hasta el momento tenemos reportes en los siguientes tramos:

México - Veracruz

México - Pachuca - caseta san Cristóbal con cierre total a circulación

Av. Jose Lopez Portillo - Tultitlán

Calzada Ignacio Zaragoza Iztapalapa

Caseta Atlixco - México Puebla

Av. Jesús Reyes Heroles

México - Querétaro a la altura de plaza San Marcos cerrados laterales

Concentraciones en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Guerrero, Edomex, CDMX y Jalisco

Qué exige AMOTAC al Gobierno federal en 2026

La organización ha señalado en distintas ocasiones que sus principales demandas están relacionadas con el combate a la inseguridad en carreteras, la atención a extorsiones y robos contra operadores, así como mejoras regulatorias para el transporte de carga y turismo.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre un operativo de desalojo o retiro de manifestantes. Sin embargo, tanto la Guardia Nacional División Carreteras como autoridades estatales mantienen monitoreo permanente en los puntos afectados para coordinar acciones de movilidad y seguridad.

La Secretaría de Gobernación había informado previamente sobre reuniones de trabajo con representantes del sector transportista para atender diversas solicitudes. No obstante, los integrantes de AMOTAC decidieron continuar con las movilizaciones al considerar que algunos compromisos aún no han sido cumplidos.

Autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes oficiales, utilizar rutas alternas y prever tiempos adicionales de traslado, especialmente en los accesos a la Ciudad de México y en los principales corredores carreteros del centro del país.