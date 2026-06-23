¡No habrá bloqueos en carreteras! SEGOB frena paro de transportistas este miércoles tras acuerdo con AMOTAC

Las carreteras federales del país operarán este miércoles con normalidad.

Esta noche, tras concluir una mesa de trabajo de última hora entre autoridades federales y los dirigentes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el gremio decidió cancelar los bloqueos masivos que se tenían programados para este 24 de junio en diferentes puntos de la República.

A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que los líderes transportistas se comprometieron de manera formal a no afectar el libre tránsito de la ciudadanía en las carreteras del país, donde previamente se habían anunciado movilizaciones y bloqueos viales.

Acuerdos y mesas de diálogo evitan el colapso vial

La SEGOB afirmó que durante el encuentro se dio una respuesta puntual y detallada a cada una de las peticiones presentadas por los transportistas de la AMOTAC, las cuales, incluyen demandas relacionadas con la seguridad en los caminos, los costos de operación y las regulaciones del autotransporte federal.

Tras los avances en la mesa, ambas partes acordaron mantener abierta una ruta de trabajo permanente.

“Se han llevado a cabo más de<b> </b>300 reuniones en esta administración con seguimiento de acuerdos y avances importantes de los transportistas” — , destacó la Secretaría de Gobernación en su comunicado oficial.

Enfatizó que el diálogo constante ha sido la vía para resolver los conflictos con el sector sin necesidad de paralizar las vías de comunicación.

Síguenos en Google News y encuentra más información