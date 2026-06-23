¿Qué puede esperar México con el cansancio del electorado frente a partidos tradicionales?

El electorado en México enfrenta un escenario marcado por el desgaste de los partidos tradicionales y la búsqueda de nuevas alternativas políticas; luego del reciente triunfo de Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha en Colombia, frente a Iván Cepeda con 49.6 por ciento sobre 48.7, el menor rango en la historia, el catedrático de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, Carlos Elizondo Mayer-Serra, dijo que Petro pudo haber anulado la elección , argumentando que Trump se puso de lado de un candidato y Sheinbaum del otro, pero todo tiene un peso y un alcance.

Desgaste de los partidos tradicionales en América Latina

En el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el analista detalló que “existe el cansancio de la región por los partidos tradicionales; hay un agotamiento de las democracias que regresan al continente en los 80, partidos con un sesgo ideológico muy claro y una izquierda con un cierto de sindicalismo aumento de salarios, transferencias, etc”. Pero ambos, dijo “se quedaron cortos”

Por su parte, los gobierno de izquierda se dicen: “si polarizo puedo desplazar a la derecha tradicional podremos renovarnos en el poder y eso trató de hacer Petro, en Argentina el peronismo y el kirchnerismo, pero hay un apetito por personajes como Miley, quien es realmente una libertario, cuyo modelo es Buckele, intervencionista, disruptor de instituciones, pero se parecen en que resuelven problemas muy complicados con respuestas muy sencillas, todo está en la motosierra y maga cárceles, y como el elector está confundido la polarización va generando incomunicación e incapacidad".

La seguridad es un factor clave en el avance de la derecha en el continente, ¿México debe preocuparse?.



La presidenta, @Claudiashein ya tiene una política de mano dura, disfrazada de otra cosa, que la aisla un poco de la salida fácil de De la Espriella: @carloselizondom,… pic.twitter.com/xuHTgqP1mg — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 23, 2026

“El electorado al ver los resultados en otros países puede ver salida a la violencia o la genialidad de que hay una solución posible”.

Elizondo reconoció que, en México, “ Sheinbaum ha hecho una medida muy propia de ella , es decir se la cree, no es una estrategia electoral, no es una izquierda que diga hay que acomodarse con el crimen organizado, hay que ir por las causas, abrazos y no balazos; cuando era jefa de gobierno construyó una policía más eficaz basada en el principio de que la autoridad debe imponerse sobre el crimen, y terminó en el asesinato fallido de García Harfuch”.

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Actualmente, desde la mañanera, afirma Carlos, la Presidenta “trata del éxito de la política de seguridad, de atrapar a líderes criminales, es una política de mano dura disfrazada con otra cosa”. Pero “cuando llega con aliados políticos relacionados en cosas criminales no puede avanzar mucho, pero su actitud es distinta y le da puntos a Morena aislándole de la salida fácil de que todo es mano dura y hay que meter al ejército, porque aquí ya está metido el Ejército y el Estado se preocupó y se ocupó”.

“Una de las particularidades del sistema político mexicano es que el costo es muy elevado a diferencia de lo que ocurrió en Argentina”, señaló.

¿Qué alternativas visualiza el electorado mexicano?

El analista recordó que desde 2015, Morena “es el primer partido que se construye, hace una enorme inversión que parecía equivocada, por la cierta estabilidad de los ya existentes, pero no ha vuelto a entrar uno nuevo, es novedoso y su imagen lo dicen las encuestas tienen grandes positivos respecto a los negativos”.

Está en juego si habrá nuevos partidos, los recientemente registrados “son dos cercanos al gobierno, dos no. Y eso hoy da una ventaja a Morena”.

“ La percepción del PRI Y PAN en el electorado en México es profundamente negativa ; ese cansancio ahí sigue inscrito en parte importante del electorado; lo que queda en México es la salida del independiente, que es un poco de la izquierda, pero prácticamente no tiene congresistas va a tener que gobernar buscando aliados y eso es lo que el sistema político mexicano se podría permitir como una salida posible al agotamiento de los liderazgos tradicionales”.

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