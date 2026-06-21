Elecciones presidenciales de Colombia: Petro asegura que aún no hay ganador y exige revisar votos

La elección presidencial de Colombia entró en una nueva fase de tensión política luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara presuntas irregularidades en el proceso electoral, cuando el conteo preliminar ya colocaba a Abelardo de la Espriella con ventaja para convertirse en el próximo mandatario del país.

Con el 99.65% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, De la Espriella aparecía al frente de la votación en una de las contiendas más polarizadas de la historia reciente de Colombia. Sin embargo, Petro aseguró que aún existen elementos que deben revisarse antes de declarar oficialmente a un ganador.

Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda.



No sé puede proclamar ninguno presidente



Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces.



Tranquilidad entre la ciudadanía… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que existen inconsistencias en algunas mesas de votación y pidió que sean revisadas de inmediato por las autoridades electorales.

“Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, escribió Petro.

¿Qué irregularidades denunció Gustavo Petro en las elecciones de Colombia?

La principal denuncia del presidente colombiano se centra en la existencia de mesas de votación que presuntamente no cuentan con las firmas correspondientes de los jurados electorales, un requisito fundamental para la validación de las actas dentro del sistema electoral colombiano.

Petro pidió a las autoridades competentes revisar estos casos antes de que concluya el escrutinio definitivo. Aunque el conteo preliminar permite conocer tendencias, el resultado oficial depende del proceso de verificación y consolidación de los votos realizado por las entidades electorales.

Hasta el momento, la Registraduría Nacional no ha informado sobre un número significativo de incidentes que comprometan la validez general de la elección, aunque el proceso de revisión continúa en varias regiones del país.

Abelardo de la Espriella se acerca a la presidencia de Colombia

Mientras se desarrollan las revisiones electorales, Abelardo de la Espriella se perfila como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

El abogado y político de tendencia conservadora construyó su campaña alrededor de propuestas relacionadas con la seguridad, el combate al crimen organizado, el fortalecimiento institucional y la recuperación económica.

Durante la jornada electoral, sus simpatizantes comenzaron a celebrar los resultados preliminares al considerar que representan un cambio de rumbo frente a las políticas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.

No obstante, las autoridades electorales han reiterado que el proceso de escrutinio debe concluir antes de emitir la declaratoria oficial del ganador.

¿Qué sigue tras el conteo preliminar de las elecciones colombianas?

De acuerdo con el calendario electoral colombiano, después del preconteo inicia la etapa de escrutinio oficial, en la que se verifican actas, formularios y posibles reclamaciones presentadas por partidos políticos o candidatos.

Este procedimiento permite resolver inconsistencias detectadas durante la jornada electoral y garantizar la transparencia del resultado final.

La denuncia realizada por Petro podría derivar en solicitudes formales de revisión de determinadas mesas si las autoridades encuentran elementos suficientes para abrir investigaciones específicas.

La atención ahora se concentra en la Registraduría Nacional y en el Consejo Nacional Electoral, organismos encargados de validar el resultado definitivo de una elección que mantuvo dividido al país durante toda la campaña.

Mientras tanto, Colombia permanece a la expectativa de conocer la confirmación oficial del próximo presidente, en medio de llamados a respetar las instituciones democráticas y garantizar la transparencia del proceso electoral.