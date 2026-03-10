Presume Sheinbaum reducción de 44% en homicidios dolosos

El promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido 44% desde el inicio de su administración, presumió la mandataria. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la reducción de homicidios dolosos en el país, al señalar que el promedio diario de este delito ha disminuido 44% desde el inicio de su administración en septiembre de 2024.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que se trata de una reducción continua y señaló que febrero registró el nivel más bajo de homicidios en al menos la última década.

“La reducción en homicidios de septiembre de 2024 a febrero de 2026 es de 44%, es una reducción continua mes con mes y febrero pues es el mes más bajo desde hace por lo menos diez años, son 38 homicidios diarios menos, que en septiembre de 2024”.

Reporte de incidencia delictiva

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, señaló que la reducción se observa en varias entidades del país, entre ellas Guanajuato, que encabeza la lista con una disminución del 64%.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó las acciones contra delitos de alto impacto, entre ellas detenciones, aseguramiento de armas y decomiso de droga.

“Se han detenido 46 mil cuatrocientas personas por delitos de alto impacto, se han asegurado veinticuatro mil armas de fuego, asegurado trescientas cuarenta y seis toneladas de droga, y el ejército y la marina han desmantelado dos mil trescientos dieciocho laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas, que se traduce en millones de dosis que no llegarán a las calles. Esto ha tenido un impacto directo en la disminución de la violencia, como ya lo informó Marcela Figueroa. El promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional registra una reducción de cuarenta y cuatro por ciento, lo que representa treinta y ocho homicidios menos en nuestro país”.

Avances en delitos y programas sociales

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre avances de la Estrategia Nacional de Seguridad enfocada en transformar municipios con altos índices delictivos en territorios de paz, mediante trabajo comunitario con jóvenes y niños.

Indicó que se han realizado más de 312 mil visitas casa por casa para identificar a jóvenes vulnerables y ofrecerles programas como “Jóvenes Transformando México”.

También detalló reducciones en otros delitos: el feminicidio disminuyó 11.8%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego decrecieron 10.8%, el secuestro tuvo un decremento del 57.6%, la extorsión bajó 16.8% y el total de robos con violencia disminuyó 21.9%.

Asimismo, el robo de vehículo con violencia registró una reducción de 31.1%, el robo a transportista con violencia bajó 24.8% y el robo a transeúnte con violencia disminuyó 16.3%, de acuerdo con el reporte presentado.