Croacia vs Panamá EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026

La selección croata arrancó el Mundial con una derrota 4-2 frente a Inglaterra, un resultado que dejó preocupaciones importantes en la zona defensiva.

Luka Modric Croacia / Icon Sportswire Ampliar

El equipo dirigido por Zlatko Dalic mostró capacidad de reacción y momentos interesantes en ataque, pero sufrió cada error en el fondo. Los ingleses aprovecharon especialmente las jugadas a balón parado, una de las principales críticas que hizo el entrenador tras el encuentro.

A pesar del resultado, Croacia encontró aspectos positivos. Petar Musa respondió con gol, Martin Baturina también se hizo presente en el marcador y Luka Modric continúa siendo el líder futbolístico de una generación que busca extender su protagonismo en los grandes torneos.

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La buena noticia para los balcánicos es que no se reportan bajas importantes, por lo que Dalic tendría disponible a la base que utilizó en la primera jornada.

¿Qué necesita Panamá para sumar sus primeros puntos?

Panamá dejó una mejor imagen de la que reflejó el marcador en su presentación ante Ghana. El conjunto dirigido por Thomas Christiansen cayó 1-0, pero generó oportunidades suficientes para llevarse al menos un empate.

Ghana vs Panamá Group L FIFA World Cup 2026 / Ezra Shaw - FIFA Ampliar

Los canaleros registraron varias llegadas de peligro y por momentos controlaron el ritmo del partido. Sin embargo, la falta de contundencia volvió a convertirse en un problema que terminó costando caro.

Ahora el margen de error es mínimo. Una segunda derrota podría dejar a Panamá prácticamente eliminado antes de la última fecha del grupo.

La experiencia de futbolistas como Aníbal Godoy, Michael Amir Murillo y Yoel Bárcenas será fundamental para competir ante una selección europea acostumbrada a jugar este tipo de escenarios.

Posibles alineaciones de Croacia y Panamá

Croacia

Zlatko Dalic mantendría su habitual esquema 4-2-3-1, buscando un equipo más equilibrado defensivamente.

Posible alineación:

Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic; Ivan Perisic, Martin Baturina, Petar Sucic; Ante Budimir.

Panamá

Thomas Christiansen apostaría nuevamente por una línea de tres centrales para intentar contener el poder ofensivo croata.

Posible alineación:

Orlando Mosquera Mejía; Michael Murillo, Fidel Escobar Ramos, José Córdoba; César Blackman, Adalberto Carrasquilla Martínez, Cristian Harvey, Éric Davis Andrade; Yoel Bárcenas, Cecilio Waterman, José Luis Rodríguez.

¿Quién es favorito para ganar el Croacia vs Panamá?

Croacia parte como favorita por experiencia internacional, calidad individual y profundidad de plantilla. Aunque el debut fue negativo, el conjunto europeo sigue teniendo jugadores acostumbrados a competir al máximo nivel.

Inglaterra vs Croacia / Alex Pantling - FIFA Ampliar

Luka Modric continúa siendo el cerebro del equipo, mientras que futbolistas como Gvardiol, Kovacic y Perisic aportan jerarquía en momentos de presión.

Panamá, por su parte, ha demostrado en los últimos años que puede competir frente a rivales de mayor nombre. La intensidad física y la velocidad por las bandas podrían convertirse en armas importantes para sorprender.

El problema para los centroamericanos pasa por la definición. Ante Ghana generaron opciones claras y no lograron concretarlas, una situación que difícilmente podrán repetir frente a una selección con mayor calidad ofensiva.

Pronóstico: Croacia 2-1 Panamá.

Se espera un partido más parejo de lo que indican los nombres. Panamá tiene argumentos para complicar, pero la experiencia croata podría marcar diferencia en los momentos decisivos.

¿Qué está en juego para Croacia y Panamá?

El perdedor quedará al borde de la eliminación en el Grupo L, mientras que el ganador llegará con posibilidades reales de pelear la clasificación en la última jornada.

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Croacia necesita responder tras el golpe sufrido ante Inglaterra y demostrar que sigue siendo un contendiente serio en el torneo. Panamá, en cambio, busca conseguir una victoria histórica que mantenga vivo el sueño de avanzar por primera vez a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Los tres puntos en Toronto pueden cambiar por completo el panorama del grupo y definir el futuro inmediato de ambas selecciones en el Mundial 2026.

Croacia vs Panamá DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: martes 23 de junio

HORA: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio de Toronto

TV: ViX Premium