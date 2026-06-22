Keir Starmer, primer ministro británico dejará el cargo tras presión interna

Será en el mes de julio cuando el Partido Laborista comenzará el proceso de elección de un nuevo líder y se haga efectiva la dimisión del primer ministro Keir Starmer. / Dan Kitwood

Keir Starmer el primer ministro británico, el laborista anunció este lunes su dimisión luego de semanas de intensa presión por parte de su partido que lo llevan a tomar la decisión de permanecer en el cargo solo hasta el mes de julio, luego de la elección de un sucesor.

Voces de reclamo contra el primer ministro no se hicieron esperar desde el inicio de su gestión en julio de 2024 cuando Starmer terminó puso fin a catorce años de gobiernos conservadores en Reino Unido.

Su popularidad se vino abajo luego de diversos escándalos; una economía aletargada y el propio rechazo del Partido Laborista.

Antes de toparse con la presión de Andy Brunham, alcalde de Gran Mánchester y quien fuera investido como parlamentario, el primer ministro dio a conocer este lunes su dimisión.

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Anunció su salida desde Downing Street

En un discurso frente a su residencia en Downing Street, Starmer afirmó:

Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista”. —

Asimismo, dio a conocer que será en el mes de julio cuando el partido que le respaldó, el Partido Laborista comenzará el proceso de elección de un nuevo líder y será al final de este proceso que se haga efectiva su dimisión.

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