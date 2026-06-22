Katia Itzel García será árbitra central del Países Bajos vs Túnez en el Mundial 2026 / Jam Media

La FIFA ha designado a la mexicana Katia Itzel García como la silbante principal del duelo correspondiente a la Jornada 3 del Grupo F del Mundial 2026, entre Países Bajos y Túnez. Este encuentro se disputará el jueves 25 de junio de 2026 en el Kansas City Stadium.

Katia Itzel / Manuel Velasquez Ampliar

Con esta asignación, la árbitra de 33 años se convertirá en la primera mujer mexicana en dirigir un partido como central en una Copa del Mundo varonil, un hecho histórico para el deporte nacional y para el arbitraje femenino a nivel global.

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Detalles del partido y equipo arbitral

Partido: Países Bajos vs Túnez , duelo correspondiente a la Jornada 3 del Grupo F.

, duelo correspondiente a la Jornada 3 del Grupo F. Fecha: 25 de junio de 2026

25 de junio de 2026 Estadio: Kansas City Stadium

Árbitra central: Katia Itzel García (México)

(México) Asistente 1: Sandra Ramírez (México)

(México) Asistente 2: José Enrique Naranjo (España)

José Enrique Naranjo (España) Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Este duelo de la última fecha de la fase de grupos será clave para las aspiraciones de Países Bajos en busca del liderato del sector.

¿Quién es Katia Itzel García?

Katia Itzel García Mendoza, nacida el 1 de septiembre de 1992 en la Ciudad de México, es egresada de la UNAM. Comenzó su carrera arbitral en 2015-2016 y obtuvo el gafete FIFA en 2019.

Katia Itzel pitará en el Mundial 2026 Ampliar

Logros destacados:

Primera mujer en arbitrar como central en Liga MX varonil en más de 20 años (2024).

en más de 20 años (2024). Participación en Copa Oro, Juegos Olímpicos y torneos FIFA.

Reconocida entre las mejores árbitras del mundo .

. Ya había debutado en este Mundial 2026 como cuarta oficial en partidos como Países Bajos vs Japón, Inglaterra vs Croacia y Estados Unidos vs Australia.

¿Por qué este nombramiento es histórico?

Katia se une a un selecto grupo de mujeres que han roto barreras en Mundiales varoniles, siguiendo los pasos de Stéphanie Frappart (Francia) y Tori Penso (EE.UU.). Su designación junto a la asistente Sandra Ramírez refuerza la presencia mexicana en el torneo y celebra el avance del arbitraje femenino.